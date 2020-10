vor 32 Min.

Buchstaben Battle auf Sat.1: TV-Sendetermine, Sendezeit und Regeln

"Buchstaben Battle" ist nun bei Sat.1 zu sehen. Sendetermine, Sendezeit und Regeln - alle Infos zur Show erhalten Sie hier in der Übersicht.

"Buchstaben Battle" läuft am Montag auf Sat.1. In der neuen Quizshow treten jeweils zwei Teams gegeneinander an und wie der Name bereits andeutet, geht es darum, in kürzester Zeit Lösungswörter zu erraten. Die Moderation der Show übernimmt Quiz-Show-Königin Ruth Moschner. Wann genau läuft "Buchstaben Battle" auf Sat.1? Welche Sendetermine und Sendezeiten sind geplant? Lesen Sie hier die Antworten.

"Buchstaben Battle": Sendezeit und Sendetermine im Überblick

Für Staffel 1 der neuen Sendung "Buchstaben Battle" sind bisher insgesamt 15 Sendetermine geplant. Die Sendung läuft jeden Montag von 18 bis 19 Uhr auf Sat.1. Hier ein kleiner Überblick:

Wochentag Uhrzeit Sender Montag 18 Uhr Sat.1

"Buchstaben Battle": Das sind die Regeln

In "Buchstaben Battle" müssen Kandidaten aus einem Buchstabenquadrat schnellstmöglich Lösungswörter herausfinden. In den Folgen spielen jeweils zwei Teams mit jeweils einem Kandidaten gegeneinander. Diese haben allerdings zur Unterstützung noch zwei Prominente an ihrer Seite. Es gibt insgesamt vier Vorrunden, in denen jede Sekunde zählt: Je schneller die Lösungswörter erraten werden, desto mehr Zeit bleibt für das Finale. Im finalen "Buchstaben Battle" müssen die Kandidaten dann ohne ihre prominente Unterstützung antreten. Der Sieger hat die Chance auf bis zu 10.000 Euro. Insgesamt müssen im Finale 26 Fragen beantwortet werden.

"Buchstaben Battle": Das ist Moderatorin Ruth Moschner

Ruth Moschner ist die Moderatorin der neuen Quizshow auf Sat.1. Sie gilt mittlerweile schon fast als Quiz-Show-Guru. Begonnen mit der ProSieben-Sendung "The Masked Singer" über "Genial daneben - Das Quiz" bis hin zu "Wer sieht das denn?!" auf ProSieben - die 44-Jährige hat innerhalb von zwei Jahren an etlichen Rateshows teilgenommen. Da liegt es nahe, dass sie nun auch die Moderation der rasanten Quizshow "Buchstaben Battle" übernimmt. (AZ)

