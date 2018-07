vor 34 Min.

Bürgermeister von London billigt riesigen Baby-Ballon mit Trumps Gesicht Panorama

Als Protest gegen den Besuch von Donald Trump in London soll ein Ballon mit dessen Gesicht über der Stadt schweben. Bürgermeister Khan billigt die Aktion.

Über einen Ballon wurde in den letzten Tagen viel diskutiert in London. Der Grund: Er trägt das Gesicht von Donald Trump. Der riesige Ballon in Form eines Babys ist eine Protestaktion zum Besuch des US-Präsidenten in der britischen Hauptstadt. Zunächst war nicht sicher, ob er über der Stadt schweben könne. Nun hat Bürgermeister Sadiq Khan die Aktion gebilligt, wie die Organisatoren mitteilte.

Trump-Ballon über London: Bürgermeister Khan kritisierte den US-Präsidenten

Das sechs Meter große orangefarbene Trump-Baby mit Lätzchen werde während des Besuchs zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Ortszeit unweit des Parlamentsgebäudes in 30 Metern Höhe schweben. "Der Bürgermeister unterstützt das Recht auf friedliche Proteste und versteht, dass diese viele verschiedene Formen haben können", sagte ein Sprecher. Khan hatte sich in der Vergangenheit in dem Kurzbotschaftendienst Twitter mehrmals Wortgefechte mit Trump geliefert. Der hatte unter anderem Trumps Einreisestopp für Muslime kritisiert. "In einer besonderen Beziehung ist es so wie mit einem guten Freund. In schlechten Zeiten stehst du ihm bei, aber du sagst ihm auch, wenn er Unrecht hat", sagte Khan unter anderem. Und es gebe viele Dinge, bei denen sich Trump irre.

Ballon in London ist Kritik an Trumps Besuch in der Stadt

Dennoch kam die Erlaubnis nicht ohne Weiteres: Zunächst sei das Trump-Baby nicht als seriöser Protest anerkannt worden, sagte der Aktivist Leo Murray dem Sender Sky News. "Aber dank großer öffentlicher Unterstützung für unseren Plan scheint das Bürgermeisteramt seinen Sinn für Humor wiedergefunden zu haben", sagte Murray.

Der US-Präsident wird nächsten Freitag in London erwartet, wo er Premierministerin Theresa May und Königin Elizabeth II. treffen soll. Es wird mit zahlreichen Protesten gerechnet. (afp/AZ)

