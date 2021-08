Das sind die Parteien und Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2021

Bei der Bundestagswahl 2021 ist die Auswahl groß. Wir geben einen aktuellen Überblick über die antretenden Parteien und ihre Spitzen- oder Kanzlerkandidaten.

Bei der Bundestagswahl 2021 treten viele Parteien an - weit mehr als CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Linke und Grüne, die bereits im Bundestag vertreten sind. Um tatsächlich ins Parlament einzuziehen, muss bei der Wahl allerdings die Fünf-Prozent-Hürde geknackt werden - bundesweit müssen also mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen geholt werden.

Die Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt. Spätestens am nächsten Tag stehen die Ergebnisse fest - dann ist klar, welche Parteien im Bundestag vertreten sind und wie die Mehrheitsverhältnisse aussehen.

Dass eine Partei die absolute Mehrheit holen und alleine regieren kann, gilt dabei als extrem unwahrscheinlich. Es werden sich also Koalitionen aus zwei oder mehr Parteien bilden müssen, um eine handlungsfähige Regierung zu bilden. Im Wahlkampf für ein möglichst gutes Ergebnis setzen vor allem die großen Parteien auf prominente Politiker als Spitzen- oder Kanzlerkandidaten.

Bundestagswahl 2021: Parteien im Überblick

Noch steht nicht endgültig fest, welche Parteien zur Bundestagswahl 2021 antreten und auf dem Stimmzettel stehen werden. Das ist aber ein Überblick über diejenigen, die ihre Teilnahme bereits angekündigt haben (Stand: Januar 2021):

bisher im Bundestag vertretene Parteien (sortiert nach Wahlergebnis 2017)

CDU / CSU

/ SPD

AfD

FDP

Linke

Grüne

bisher nicht im Bundestag vertretene Parteien (alphabetisch sortiert)

Antifaschistische Demokratische Parte

Basisdemokratische Partei Deutschland

Bayernpartei

Bündnis C

Bürgerrechtsbewegung Solidarität

Demokratie in Bewegung

Demokratie in Europa

Der III. Weg

Deutsche Kommunistische Partei

Die Grauen

Die Humanisten

Die Urbane. Eine HipHop Partei

Freie Wähler

Die Partei

Humanwirtschaftspartei

Liberal-Konservative Reformer

Liberale Demokraten

NPD

Menschliche Welt

MLPD

ÖDP

One Europe One World

Partei für Gesundheitsforschung

Piratenpartei

Sozialistische Gleichheitspartei

Südschleswigscher Wählerverband

Team Todenhöfer

Tierschutzallianz

Tierschutzpartei

Unabhängige für bürgernahe Demokratie

Volt

WiR2020

Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021

Große Parteien gehen mit Spitzenkandidaten oder sogar Kanzlerkandidaten ins Rennen. Der Bundeskanzler wird allerdings nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von den Abgeordneten im Bundestag. Fest steht: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird abgelöst, da sie nicht wieder antritt.

Hier geben wir einen Überblick über die Kandidaten oder Pläne derjenigen Parteien, die bisher schon im Bundestag vertreten sind.

CDU / CSU : Armin Laschet als Kanzlerkandidat

als Grüne: Annalena Baerbock als Kanzlerkandidat

als SPD : Olaf Scholz als Kanzlerkandidat

als AfD : Alice Weidel und Tino Chrupalla als Spitzenkandidaten

und als Spitzenkandidaten FDP : Christian Lindner als Spitzenkandidat

als Spitzenkandidat Linke: Janine Wissler und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten

Die Spitzenkandidaten und Kanzlerkandidaten sind die bekanntesten Gesichter der Parteien. Insgesamt treten aber Hunderte Kandidaten bei der Bundestagswahl 2021 an. In jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland stehen Direktkandidaten zur Wahl. Dabei zieht jeweils der Bewerber direkt in den Bundestag ein, der im Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt. (sge)

