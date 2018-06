15:04 Uhr

Burladinger AfD-Bürgermeister Ebert erhält Negativ-Journalistenpreis Panorama

Die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche hat dem AfD-Kommunalpolitiker Harry Ebert als Informationsblockierer des Jahres die "Auster" 2018 verliehen.

Die Journalistenvereinigung Netzwerk Recherche hat den Bürgermeister von Burladingen auf der Schwäbischen Alb, Harry Ebert, mit ihrem Negativ-Preis "Verschlossene Auster" bedacht. Er erhalte die Auszeichnung für seinen selbstherrlichen und respektlosen Umgang mit der örtlichen Presse, heißt es in einer am Samstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung der Journalistenvereinigung zum Abschluss ihres Jahrestreffens. "Ebert erhält den Preis stellvertretend für alle Lokalpolitiker, die unliebsame Berichterstattung als Majestätsbeleidigung missverstehen und jeglichen Respekt vor der Arbeit der Journalisten vermissen lassen."

Harry Ebert soll Lokaljournalisten in ihrer Arbeit behindert haben

Ebert ist seit 20 Jahren Bürgermeister der 12.000-Einwohner-Stadt im Zollernalbkreis, die meiste Zeit davon parteilos. Mittlerweile hat er sich der AfD angeschlossen und ist damit der erste Bürgermeister dieser Partei im Südwesten.

Nach Angaben des Netzwerks Recherche habe er Lokaljournalisten, deren Berichterstattung ihm nicht gefiel, mit einem regelrechten Strafkatalog überzogen. "Er verweigerte sich Interviews, ließ Anfragen unbeantwortet und wies städtische Mitarbeiter an, nicht mit der Presse zu sprechen. Er ließ im Amtsblatt der Stadt gegen die örtlichen Journalisten wettern und drohte mit dem Entzug von Abonnements, falls eine unliebsame Reporterin nicht abgezogen werde", heißt es in der Preisbegründung.

Netzwerk Recherche verleiht die "Verschlossene Auster"

Ebert wollte den Preis - im Gegensatz zu einigen früheren Preisträgern - nicht selbst in Hamburg entgegennehmen. "Was soll ich dort? Der Putin war bestimmt auch nicht da", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn der Putin nicht hingeht, geh' ich auch nicht hin. Mich hat das nicht sonderlich beeindruckt." Russlands Präsident Wladimir Putin hatte den Preis 2007 erhalten. Ebert bestätigte, dass er den Preisverleihern mitgeteilt habe, er könne nicht nach Hamburg kommen, da er an dem Tag Rasenmähen eingeplant habe. "Das war, um denen zu zeigen, was ich von der Veranstaltung halte", sagte Ebert.

Preisträger des Negativpreises "Verschlossene Auster" 1 / 17 Zurück Vorwärts 2002: Otto Schily, Bundesinnenminister

2003: Aldi-Konzern

2004: Hypovereinsbank stellvertretend für fast alle DAX-Unternehmen, die Hörfunk- und TV-Journalisten an einer umfassenden Berichterstattung über ihre Hauptversammlungen hindern und damit die Freiheit der Presse in einem wesentlichen Punkt einschränken

2005: Gerhard Mayer-Vorfelder, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

2006: Hartmut Mehdorn, Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG

2007: Wladimir Putin, Russischer Präsident

2008: Internationales Olympisches Komitee

2009: Bundesverband deutscher Banken (BdB)

2010: die Deutsche Bischofskonferenz

2011: RWE, EnBW, Vattenfall und EON

2012: Féderation Internationale de Football Association (FIFA) und ihren Präsidenten Sepp Blatter

2013: Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich

2014: Automobilclub ADAC

2015: Heckler & Koch

2016: Facebook

2017: die Regenbogenpresse

2018: Harry Ebert (AfD), Bürgermeister von Burladingen auf der Schwäbischen Alb

Seit 2002 zeichnet die Vereinigung mit dem Preis Personen oder Institutionen aus, die sich gegenüber Journalisten nicht aufgeschlossen zeigen, sie in ihrer Arbeit behindern oder Informationen zurückhalten und Transparenz verhindern. Der "Leuchtturm" ist dagegen der Positivpreis für besondere publizistische Leistungen.

Der Negativpreis wird jährlich im Rahmen der Jahreskonferenzen des Netzwerks Recherche in Hamburg an den "Informationsblockierer des Jahres" verliehen. Im vergangenen Jahr hatten die Verlage der Regenbogenpresse die "Verschlossene Auster" erhalten. Frühere Preisträger waren unter anderem Facebook, der Waffenhersteller Heckler & Koch, der ADAC sowie verschiedene Unternehmen, Industrie- und Sportverbände, Politiker und Funktionäre. (dpa)

