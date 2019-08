Burning Man Festival 2019: Termin, Preise, Tickets, Line-Up

vor 19 Min.

Das Burning Man Festival 2019 im Black Rock Desert (Nevada, USA) hat begonnen. Termin, Preise, Tickets, Line-Up - hier gibt es alle Infos.

Das Burning Man Festival läuft seit Sonntag, 25.08.2019. Namensgeber des Festivals ist eine überdimensionale Holzfigur, die am sechsten Tag des angezündet wird - deshalb "Burning Man". Jedes Jahr kommen mehr Besucher in die Black Rock Wüste in Nevada, 2019 gibt es Tickets für weit mehr als 70.000 Menschen.

Burning Man 2019: Zeitplan, Termin, Datum

Termin, Zeitplan und Zeitraum/Datum: Das Festival startet am 25. August 2019 (25.8.) und geht bis zum 2. September 2019 (2.9.). Danach kehrt in der Wüste Nevadas wieder Ruhe ein.

Für das Burning Man Festival wird eine eigene Stadt aufgebaut - inklusive Krankenhaus. Ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich darum, dass danach nichts übrig bleibt - insbesondere natürlich der Müll.

In letzter Zeit ist es zu einem großen Unglück gekommen, als eine Person im Feuer der großen Mann-Holz-Statue verbrannt ist.

Ursprung und Geschichte des Burning Man Festivals

Das Festival dauert acht Tage und endet traditionell am ersten Montag im September. Begründer des Festivals ist Larry Harvey. Er veranstaltete das Festival zum ersten Mal im Jahre 1986 aus Liebeskummer mit zwanzig Teilnehmern am Baker Beach, nahe San Francisco. Als Feuer verboten wurde und immer mehr Menschen kamen, zog das Festival in die Black Rock Wüste. Schon lange reichen die 70.000 Plätze nicht mehr. 2019 soll es aber 79.000 Karten und Plätze geben.

Burning Man 2019: Diese Promis waren schon beim Wüstenfestival dabei

Zu den bekannten Gästen des Wüstenfestivals zählen unter anderem Heidi Klum und Tom Kaulitz. Außerdem war auch schon Katy Perry zu Besuch. Nicht nur die Promis ziehen sich verrückt an, es gehört zum guten Ton, sich auf dem Brennenden Mann verrückt und ausgefallen anzuziehen. Nicht umsonst suchen viele Menschen im Zusammenhang mit dem Burning Man nach Kostüm oder Costume. In der Google Bilder-Suche kann man sich hiervon schnell einen imposanten Eindruck machen.

Ticket-Preise beim Burning Man Festival: Wieviel kostet eine Karte?

Tickets für das Burning Man sind heiß begehrt und schnell vergriffen - man sollte schnell sein. Die Preis-Spanne für eine Karte / ein Ticket liegt etwa zwischen 200 und 1200 Dollar.

Line-up 2019 - die ersten Namen zum Burning Man 2019

Carl Cox

Diplo

Lee Foss

Unders

Pauli Pocket

Amine K

amare

Carlita

Franca

Scalar Theorem

Sobald weitere Namen zum Line-up 2019 bekannt sind, berichten wir.

Burning Man 2018: Das Line-up

