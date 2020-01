vor 39 Min.

Bus stürzt in Straßenloch - Neun Menschen sterben

Neun Tote und ein Vermisster sind die schreckliche Bilanz eines Unfalls im chinesischen Xining in der Provinz Qinghai. Ein Bus stürzte am Montag in ein Loch.

In einem Straßenloch in China sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zudem konnte ein Vermisster nach dem Unglück am Montag in Xining (Provinz Qinghai) nicht gefunden werden, wie die Behörden laut Nachrichtenagentur Xinhua vom Samstag berichteten. Die Suche sei eingestellt worden.

Teile der Fahrbahn und des Gehweges an einer Bushaltestelle waren eingebrochen. Es hatte sich ein großes Loch aufgetan, in das ein öffentlicher Bus stürzte, der gerade vorgefahren war, wie auf einem Video des Staatsfernsehens zu sehen war. Dabei gab es auch eine Explosion. Das Straßenloch hatte einen Durchmesser von zehn Metern.

Busunfall in China: Ursache für Straßenloch weiter unklar

Warum die Erde plötzlich weggesackt war und sich das Loch auftat, berichteten die Behörden nicht. Ähnliche Unfälle gibt es in China immer wieder. Erst im Dezember waren drei Menschen getötet worden, als sich in der südchinesischen Metropole Guangzhou ein riesiges Loch in einer Straße aufgetan hatte, das 38 Meter tief war. Das Unglück passierte nahe einer Baustelle für eine neue U-Bahn-Strecke. (dpa)

Themen folgen