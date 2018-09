vor 35 Min.

Bushäuschen in Hessen stürzt ein - 43-Jähriger stirbt Panorama

Bei einem schweren Unfall in Bad Schwalbach in Hessen ist ein 43-Jähriger getötet worden. Er stand unter einem Bushäuschen, das eingestürzt ist.

Von einem einstürzenden Bushaltestellenhäuschen ist ein Mann im hessischen Bad Schwalbach erschlagen worden. Eine 45-jährige Frau wurde bei dem Unfall am Mittwoch im Stadtteil Heimbach zudem schwer verletzt, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Der Mann und die Frau hielten sich demnach in dem Wartehäuschen aus Beton auf, als ein Lastwagenfahrer versuchte, seinen Sattelauflieger ohne Einweisung zu wenden.

Dabei stieß er gegen das Häuschen, das in sich zusammenfiel und beide Menschen unter sich begrub. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, sein Leichnam konnte erst am Nachmittag geborgen werden. Die Verletzte wurde in eine Klinik gebracht. Die Landstraße war während der Bergungsarbeiten komplett gesperrt.(afp, dpa, AZ)

