"Busted!", Staffel 2: Start, Folgen, Stream, Besetzung, Kritik

Ab heute, 8.11.19, gibt es Staffel 2 von "Busted!" auf Netflix zu sehen. Alle Infos rund um Besetzung, Folgen, Handlung, Stream, Kritik und Trailer gibt es hier.

"Busted!", die bekannte Gameshow aus Südkorea hat auch in Deutschland viele Fans und startet heute, am Freitag den 8.11.19, bei der Streaming-Plattform Netflix in die zweite Staffel. Die Köpfe hinter "Busted!" sind auch die Erfinder der Show "Running Man", in der prominente Gäste Rennen gewinnen müssen. Bei "Busted!" müssen die südkoreanischen Stars und Sternchen dagegen mysteriöse Fälle lösen. Staffel 1 war national und auch international sehr erfolgreich, mit Staffel 2 wollen die Produzenten an den Erfolg anknüpfen.

Wie Sie die neuen Folgen der Serie live im Stream sehen können, erfahren Sie hier. Auch präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Starttermin, Folgen, Handlung, Besetzung, Darsteller, Kritik und Trailer der Serie "Busted!" in der Übersicht.

"Busted!", Staffel 2: Start-Termin

In der Serie "Busted!" haben je sieben Detektive die Aufgabe, in jeder Folge ein neues Rätsel zu lösen. Dabei kommen sie dem größten davon immer näher: dem geheimnisvollen Projekt D. Worum genau es sich dabei handelt, sehen Fans ab heute, dem 8. November 2019 im Stream auf Netflix.

Besetzung von "Busted!": Der Cast

Busted! ist eine südkoreanische Gameshow von Netflix, in der bekannte prominente Gesichter der koreanischen Popkultur Folge für Folge knackige Rätsel lösen müssen. Verkleidet als Detektive ermitteln sie dabei in spannenden Kriminalfällen.

Die Darsteller spielen dabei sich selbst, mit dabei sind:

Kim Se-jeong

Se-jeong Ahn Jae-wook

Kim Jong-min

Oh Se-hun

Park Min-young

Lee Kwang-soo

Yoo Jae-suk

Lee Seung-gi

Staffel 2 der Serie "Busted!" startet am 8. November 2019. Alle Folgen werden über die Online-Streaming-Plattform Netflix verfügbar sein. Das Streaming-Portal kann 30 Tage lang gebührenfrei genutzt werden, danach kostet ein Abonnement zwischen 7,99 und 15,99 Euro pro Monat.

Kritik zu Staffel 2 von "Busted!"

Sobald es Kritiken zu Staffel 2 der koreanischen Serie "Busted!" gibt, aktualisieren wir den Artikel an dieser Stelle. (AZ)

"Busted!": Der offizielle Trailer zu Staffel 2

Am 8.11. erscheint die koreanische Serie auf Netflix. Den offiziellen Trailer zu "Busted" gibt es hier:

