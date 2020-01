vor 37 Min.

"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" heute: Termin, Teams, Übertragung im TV und Stream

Heute, am 3. Januar läuft "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" im TV. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Teams, Ablauf und Übertragung im TV und Live-Stream.

Fans dürfen sich freuen: Heute findet "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" bei Sat.1 statt. In der Show wird auch diesmal wieder gerannt was das Zeug hält - denn nur wer am schnellsten ist und sich nicht vom gegnerischen Team fangen lässt, hat am Ende die Chance auf den Sieg.

Alle Informationen rund um Termin, Teams, Ablauf und Übertragung von "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" im TV und Live-Stream finden Sie hier in unserer Übersicht.

"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen": Termin

Die Deutsche Meisterschaft im Fangen findet heute am Freitag, 3.1.20, bei Sat.1 statt. Die Übertragung startet um 20.15 Uhr live im TV und Stream.

Ablauf und Teams bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen"

Bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" stehen sich verschiedene Teams gegenüber, die abwechselnd gegeneinander antreten. Dabei ist jeweils ein Kandidat der Läufer und einer der Fänger. Ziel ist es, den Gegner innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in dem aufgebauten Parcours zu fassen zu kriegen. Das Team, das am meisten Gegner fängt, hat gewonnen.

Diese Teams treten bei "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2020 gegeneinander an:

Team Luke Mockridge (30): Silke Sollfrank (22, Parkour-Athletin), Dean Tanwani (22, Footballer), Andreas Wöhle (29, Parkour-Athlet)

Team Fabian Hambüchen (31): Dana Kleine-Grefe (29, Rugbyspielerin), Benni Grams (26, Parkour-Athlet), Benny Gleißner (29, Ninja-Sportler)

Team David Odonkor (35): Jaqueline Schulz (22, Stuntfrau), Luca Ehrmanntraut (23, Turner), Patrick „Peet“ Peter (23, Parkour-Athlet)

Team Vanessa Mai (27): Norman Lichtenberg (27, Freerunner), Felix Forneck (25, Cheerleader), Saeid Fazloula (27, Kanute)

Übertragung: "CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" live im TV und Stream sehen

"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" wird heute, am 3. Januar 2020 nicht nur im Free-TV ausgestrahlt. Parallel dazu kann man die Show im Live-Stream auf der kostenlosen Streamingplattform der Mediengruppe von Sat.1 und ProSieben, Joyn, verfolgen. Die Plattform finanziert sich momentan noch komplett über Werbeeinnahmen und erfordert deshalb keine Abo-Gebühren. Es ist auch keine Registrierung nötig.

