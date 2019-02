08:30 Uhr

"CSI"-Star Lisa Sheridan mit nur 44 Jahren gestorben

Lisa Sheridan ist tot. In vielen bekannten TV-Formaten übernahm die Schauspielerin Rollen, darunter "CSI: Miami" oder "The Mentalist". Sie wurde 44 Jahre alt.

Lisa Sheridan ist mit nur 44 Jahren gestorben. Das bestätigte das Management der Schauspielerin am Mittwoch dem US-Magazin People.

Lisa Sheridan ist tot - "Wir sind am Boden zerstört"

"Wir haben Lisa alle so sehr geliebt und sind nun am Boden zerstört", so Sheridans Manager Mitch Clem. Er fügte hinzu: "Sie ist am Montagmorgen Zuhause gestorben, in ihrem Appartement in New Orleans. Wir warten noch auf den Bericht des Gerichtsmediziners, um die Todesursache zu erfahren."

Auch Freunde und Kollegen trauern um die Schauspielerin. Donna D'Errico, die 2015 in "Only God Can" mit Lisa Sheridan zusammengearbeitet hat, schrieb auf Facebook, dass es schwer sei, "so liebenswürdige, sanftmütige Seelen wie die ihre in dieser Industrie, dieser Stadt... sogar auf dieser Welt zu finden."

Erst vor kurzem habe sie noch mit Lisa Sheridan gesprochen: "Alles schien großartig zu sein und sie wirkte glücklich und frohen Mutes."

I just received news that my dear friend, actress Lisa Sheridan, has passed away. She was found Monday morning. I am... Gepostet von Donna D'Errico am Mittwoch, 27. Februar 2019

"CSI", "The Mentalist" und mehr mit Lisa Sheridan

Ihren ersten TV-Auftritt hatte Lisa Sheridan 1997 in einer Folge der Sitcom "Eine starke Familie". Später spielte sie unter anderem in "Legacy", "Invasion", "Journeyman - Der Zeitspringer", "CSI: NY", "Navy CIS" oder "CSI: Miami" mit. Auch in "Private Practice" oder "The Mentalist" übernahm Lisa Sheridan Gastrollen.

Dem Bericht von People nach soll sie Anfang der 2000er Jahre mit dem Schauspieler Ron Livingston verlobt gewesen sein. Zum späteren Privatleben von Lisa Sheridan ist nicht viel bekannt. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin war sie auch als Fotografin tätig. (AZ)

