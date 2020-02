vor 19 Min.

"Cagaster of an Insect Cage": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"Cagaster of an Insect Cage": Hier finden Sie alle Infos zu Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer.

Demächst startet bei Netflix der Action-Anime "Cagaster of an Insect Cage". Hier finden Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und zur Besetzung. Auch einen Trailer bieten wir an.

"Cagaster of an Insect Cage": Seit 30 Jahren verwandelt eine Krankheit infizierte Individuen in fleischfressende Insekten. Nun sucht ein junger Kammerjäger mit einem Mädchen nach dessen Mutter. Wir informieren Sie hier über die neue Netflix-Serie - den Start-Termin, die Folgen, die Handlung und die Schauspieler im Cast. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

"Cagaster of an Insect Cage": Wann ist der Start bei Netlix?

Netflix hat den Start der Serie für Donnerstag, den 6. Februar 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Die Handlung von "Cagaster of an Insect Cage": Worum geht es in der Serie?

In einer postapokalyptischen Welt werden die Menschen durch die mysteriöse Erkrankung Cagaster in gewaltige, mörderische Insekten verwandelt. In der auf einem Manga basierenden Serie kämpft ein junges Paar darum, in dieser Welt zu überleben.

Die Serie beruht auf den Büchern von Kachou Hashimoto. Bei Amazon wird der Band 1 folgendermaßen beschrieben: "Ende des 21. Jahrhunderts bricht die schreckliche und unheilbare Krankheit Cagaster aus: Sie zerstört die menschliche Identität und verwandelt die Betroffenen binnen Minuten in riesige menschenfressende Insekten. Zwei Drittel der Erdbevölkerung wurden bereits dahingerafft. Im Jahr 2125 bekämpfen skrupellose Exterminatoren die monströsen Plagen, darunter der 17-jährige Kidow, der ehrenhaft die junge Ilie vor dem Tod bewahrt. Vom Schicksal zusammengeführt werden beide in mysteriöse Ereignisse verstrickt und sie müssen feststellen, dass die wahren Monster nicht immer die Insekten sind!"

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher von "Cagaster of an Insect Cage"?

Kacho Hashimotos Manga „Mushikago no Cagaster" wird unter dem Titel „Cagaster of an Instect Cage" im Studio Gonzo umgesetzt. Die Serie stammt von Koichi Chigira („Last Exile“).

Folgende Schauspieler agieren als Sprecher:

Yoshimasa Hosoya

Kana Hanazawa

Natsuki Hanae

Takahiro Sakurai

Daisuke Namikawa

Toshiyuki Morikawa

Kazuyuki Okitsu

Junichi Suwabe

Tomohiro Shiozaki

Ai Kayano

Tetsu Shiratori

Yasuhiro Mamiya

Daiki Yamashita

Akari Kito

Tomokazu Sugita

Aoi Yuki

Kohsuke Toriumi

"Cagaster of an Insect Cage": Die Folgen bei Netflix

Netflix hält sich mit den Titeln der einzelnen Folgen noch bedeckt. Sobald wir mehr wissen, werden Sie es hier erfahren. (AZ)

"Cagaster of an Insect Cage": Trailer

