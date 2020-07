vor 49 Min.

"Candyman": Kinostart verschoben, Schauspieler, Trailer, Länge, FSK

"Candyman" ist ein Horror-Thriller, der 2020 ins Kino kommt. Wir informieren über den geplanten Start, die Handlung und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Übersicht fürs ganze Jahr: Filme 2020 im Kino.

Bei "Candyman" handelt es sich um einen Horror-Thriller von Nia DaCosta. Hier erfahren Sie den Termin des geplanten Kino-Starts, die Schauspieler im Cast und die Handlung. Auch einen Trailer können wir Ihnen anbieten.

"Candyman": Für welches Datum ist der Kinostart geplant?

Ursprünglich war der Filmstart in Deutschland für den 18. Juni geplant. Nach zwei Verschiebungen soll "Candyman" nun am 15. Oktober in die Kinos kommen.

Die Handlung: Worum geht es bei "Candyman"?

Der Film ist ein Remake von "Candymans Fluch", der berühmten Horror-Geschichte von Bernhard Rose aus dem Jahr 1992. Dieser Film wiederum beruht auf der Kurzgeschichte "The Forbidden" von Clive Barker.

Candyman kehrt in das inzwischen gentrifizierte Chicagoer Viertel zurück, in dem seine Geschichte einst ihren Anfang nahm. Der Künstler Anthony McCoy stößt auf die Geschichte des "Candyman", die er zunächst als Anregung für seine Bilder nutzt. Doch allmählich verliert Anthony seinen Verstand.

Besetzung von "Candyman": Welche Schauspieler sind im Cast?

Yahya Abdul-Mateen II als Anthony McCoy

Teyonah Parris als Brianna Cartwright

Nathan Stewart-Jarrett als Troy Cartwright

als Colman Domingo als William Burke

als William Burke Kyle Kaminsky als Grady Smith

Vanessa Williams als Anne-Marie McCoy

als Rebecca Spence als Finley Stephens

als Carl Clemons-Hopkins als Jameson

als Jameson Brian King als Clive Privler

Miriam Moss als Jerrika

Regie führte Nia DaCosta, die gemeinsam mit Jordan Peele und Win Rosenfeld auch das Drehbuch schrieb. Rosenfeld und Peele produzierten den Film zudem gemeinsam mit Ian Cooper.

Gedreht wurde der Film im Sommer und Herbst 2019 in Chicago. Kameramann war John Guleserian.

Länge und FSK von "Candyman"

Beide Infos liegen noch nicht vor. Wir werden sie hier ergänzen, sobald wir mehr wissen. (AZ)

"Candyman": Hier kommt der Trailer

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen