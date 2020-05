vor 50 Min.

Carina Spack, Marc Terenzi & Co.: Diese Promis ziehen ins "Sommerhaus der Stars"

Die Kandidaten der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" 2020 stehen wohl fest. Neben Carina Spack und Serkan Yavuz nehmen zwei Auswanderer und einige Influencer teil.

Der eine schied gerade erst unter Tränen aus dem " Big Brother"-Haus, die andere musste sich bei " Promis unter Palmen" Mobbingvorwürfe gefallen lassen - nun ziehen Serkan Yavuz und Carina Spack gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars" 2020. Wie die Bild berichtet, stehen die Teilnehmer der neuen Staffel der RTL-Show, die ab Juni gedreht werden soll, fest.

Carina Spack, Annemarie Eilfeld, Marc Terenzi: Das ist das "Sommerhaus der Stars" 2020

Neben Yavuz und Spack, deren Beziehung 2019 in der RTL-Show " Bachelor in Paradise" begann, nehmen laut Bild noch sieben weitere Promi-Paare teil, darunter auffällig viele Musiker. Eine davon ist die Sängerin Annemarie Eilfeld, die 2009 bei " Deutschland sucht den Superstar" ihren Durchbruch feierte. Sie kommt gemeinsam mit Freund Tim Sandt in die Show. Auch US-Sänger Marc Terenzi und Freundin Viviane Ehret-Kleinau sowie Schlagerstar Almklausi mit Partnerin Maritta Krehl nehmen teil.

"Goodbye Deutschland"-Fans dürften sich über die Teilnahme von Caro und Andreas Robens freuen. Die beiden Auswanderer betreiben mehrere Fitnessstudios auf Mallorca - und finden im Sommer scheinbar trotzdem die Zeit, ins RTL-"Sommerhaus der Stars" zu ziehen.

Iris Klein: Mutter von Daniela Katzenberger zieht ins Sommerhaus

Reality-TV-Insider dürften auch sie kennen: Iris Klein, die mit ihrem vierten Mann Peter teilnimmt. Klein war bereits in Reality-TV-Formaten wie "Big Brother" und "Shopping Queen" dabei und ist Fans als Mutter von Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser ein Begriff.

Zudem sind auch Instagram und Co. gut vertreten: Neben den Influencern Henning Merten und Denise Kappès gehören auch Reality-TV-Star Rafi Rachek und Influencer Sam Dylan zu den Kandidaten.

Wer tritt die Nachfolge von Elena Miras und Mike Heiter an?

Wer im "Sommerhaus der Stars" die Nachfolge der letztjährigen Sieger Elena Miras und Mike Heiter antreten kann, wird sich aller Voraussicht nach im Sommer zeigen. Im vergangenen Jahr wurde die Show im Juli und August ausgestrahlt. Lediglich der Drehort wird sich in jedem Fall ändern: Wegen der Corona-Pandemie will RTL ein Sommerhaus in Deutschland für die Dreharbeiten nutzen. (dfl)

