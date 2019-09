10:20 Uhr

"Carmen Sandiego", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Trailer, Live-Stream

"Carmen Sandiego" ist ab nächster Woche auf Netflix zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zu Staffel 2: Start, Folgen, Live-Stream, Handlung, Besetzung, Trailer und Kritik

Staffel 2 der Netflix-Serie "Carmen Sandiego" ist ab nächster Woche zu sehen. Die US-amerikanische Zeichentrickserie feierte erst diesen Januar auf Netflix ihre Premiere. "Carmen Sandiego" basiert auf den gleichnamigen Lernsoftware-Computerspielen des Entwicklers Brøderbund.

Hier lesen Sie alle Informationen über Start, Folgen, Handlung, Schauspieler / Cast / Besetzung, Trailer und Live-Stream von "Carmen Sandiego". Nach Beginn der Sendung folgt eine Kritik zur Sendung.

"Carmen Sandiego", Staffel 2: Start, Live-Stream und Folgen auf Netflix

Die zweite Staffel von "Carmen Sandiego" kann ab Dienstag, 1. Oktober 2019, beim Streamingdienst Netflix angesehen werden. Alle Folgen werden gleichzeitig verfügbar sein.

Die Serie stellt die Vorgeschichte der gleichnamigen Titelfigur dar. Damit ist "Carmen Sandiego" bereits die vierte Adaption der Spielereihe.

Zuvor wurden die beiden Spielshows "Jagd um die Welt – schnappt Carmen Sandiego" und "Where in Time Is Carmen Sandiego?" sowie der Zeichentrickserie "Wo steckt Carmen Sandiego?" produziert.

Die Handlung der zweiten Staffel "Carmen Sandiego"

In "Carmen Sandiego" geht es um das Leben der gleichnamigen Meisterdiebin. Diese ist Mitglied der geheimen Organisation Internationale Liga der Verbrecher (im englischen Original Villain’s International Leage of Evil, kurz V.I.L.E.), bei der sie als Waise auch aufwuchs.

Carmen bemerkt eines Tage, dass "V.I.L.E" fiese Machenschaften betreibt und vor Gewalt nicht zurückschreckt. Daher wechselt sie die Seiten und entwendet von nun an die unrechtmäßig erworbenen Geldmittel der Liga, um sie an die Opfer zurückzugeben.

Dabei wird sie von Player, einem Hacker, und den Geschwistern Ivy und Zack aus Boston unterstützt. Doch Carmens Tätigkeiten bleiben nicht unentdeckt: Die Interpol-Agenten Chase Devineaux aus Frankreich und Julia Argent aus Großbritannien verfolgen die Diebin, da sie von der Existenz von V.I.L.E. nichts wissen und Carmen für eine Verbrecherin halten. Außerdem ist ihr die "Agency to Classify & Monitor Evildoers" (kurz A.C.M.E.) auf der Schliche.

In Staffel 2 kommen neue Feinde auf Carmen Sandiego zu. Und A.C.M.E kommt ihr immer näher.

Die Rollenbesetzung von "Carmen Sandiego" und der Trailer

Rolle Original-Sprecher Deutscher Sprecher Carmen Sandiego Gina Rodriguez Laurine Betz Player Finn Wolfhard Sebastian Fitzner Ivy Abby Trott Melinda Rachfahl Zack Michael Hawley Oliver Bender Chase Devineaux Rafael Petardi Tim Moeseritz Julia Argent Charlet Chung Marieke Oeffinger Chief Dawnn Lewis Denise Gorzelanny Professor Gunnar Maelstrom Liam O’Brien Erich Räuker Coach Brunt Mary Elizabeth McGlynn Sabine Walkenbach Shadow-san Paul Nakauchi Matthias Klages Dr. Saira Bellum Sharon Muthu Nicole Hannak Countess Cleo Toks Olagundoye Alice Bauer

Hier ist der Trailer von "Carmen Sandiego", Staffel 2:

Das ist der Trailer zur zweiten Staffel von Carmen Sandiego auf Netflix.

Die Zielgruppen der Serie sind laut Netflix sowohl sechs- bis elfjährige Kinder als auch Erwachsene, die mit den Originalserien aufgewachsen sind. (AZ)

