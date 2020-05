vor 16 Min.

"Cars 3: Evolution": TV-Termin, Handlung, Synchronsprecher, Trailer

Der Animationsfilm "Cars 3: Evolution" wird bald im Fernsehen zu sehen sein. Hier erfahren Sie alles über TV-Termin, Handlung, Synchronsprecher, Trailer.

Von Monique Neubauer

"Cars 3: Evolution" ist der dritte Teil der "Cars"-Reihe. Hauptcharakter Lightning McQueen ist mittlerweile eine Rennlegende. Doch eine neue Generation von Rennwagen, allen voran der Newcomer Jackson Storm, droht ihn von der Rennstrecke zu vertreiben. Alles zum nächsten TV-Termin, sowie zur Handlung lesen Sie hier. Außerdem stellen wir Ihnen die Synchronsprecher und den Trailer vor.

"Cars 3: Evolution": TV-Termin

Der Animationsfilm wird am 30. Mai 2020 auf Sat.1 zu sehen sein.

Handlung von "Cars 3: Evolution"

Der einst gefeierte Champion Lightning McQueen muss feststellen, dass die Rennsportwelt nicht mehr das ist, was sie einmal war. Denn er wird vom High-Tech-Nachwuchstalent Jackson Storm von der Fahrbahn gedrängt. Doch McQueen denkt noch lange nicht an seinen Rücktritt. Gemeinsam mit seiner neuen Trainerin Cruz Ramirez will er seinen Konkurrenten besiegen. Er setzt sich zum Ziel, den Piston Cup zu gewinnen.

"Cars 3: Evolution": Die Synchronsprecher

Hier sehen sie einen Überblick über die Hauptrollen des Filmes und den deutschen Synchronsprechern:

Rolle Synchronsprecher Lightning McQueen Manou Lubowski Cruz Ramirez Maja Maneiro Smokey Hans-Jürgen Wolf Sterling Peter Flechtner Hook Gerhard Jilka Jackson Storm Benedikt Weber Luigi Rick Kavanian Sally Bettina Zimmermann Miss Fritter Martina Treger

Trailer zu "Cars 3: Evolution"

Den Trailer zum Film können Sie sich hier ansehen:

