"Castlevania", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Sprecher und Trailer

Bald startet "Castlevania" mit Staffel 3 auf Netflix. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer der Serie im Überblick.

Auch im März gibt es auf der Streaming-Plattform Netflix wieder zahlreiche Neuerscheinungen. Eine davon ist Staffel 3 der Animationsserie "Castlevania".

Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen und den Trailer der Netflix-Serie in der Übersicht.

"Castlevania", Staffel 3: Start-Datum der Netflix-Serie

Staffel 3 von "Castlevania" startet am 5. März 2020 auf Netflix. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Staffel 3 von "Castlevania" auf Netflix: Handlung und Folgen

„Castlevania“ ist eine Anlehnung an den gleichnamigen Videospielklassiker und zeigt eine düstere mittelalterliche Fantasiewelt. In der Serie geht es um das letzte überlebende Mitglied der Belmont-Familie, das Osteuropa höchstpersönlich vor der mörderischen Hand von Vlad Dracula Tepes retten will. In den neuen Folgen verschlägt es die Hauptfiguren in eine mysteriöses Dorf voller Geheimnisse..

Staffel 3 der Animationsserie wird insgesamt wohl acht Folgen umfassen. Eine Episode umfasst dabei rund 30 Minuten.

Besetzung im Cast: Welche Sprecher sind in "Castlevania" dabei?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche deutschen Synchronsprecher in den Hauptrollen von Staffel 3 der Serie "Castlevania" dabei sind:

Sven Gerhardt als Alucard

als Alucard Klaus-Dieter Klebsch als Dracula

Giuliana Jakobeit als Sypha Belnades

als Sypha Belnades Thomas Kästner als The Elder

Gundi Eberhard als Lisa Tepes

Bernd Egger als Hector

als Hector Ilka Teichmüller als Carmilla

Produziert wurde die Animationsserie von Frederator Studios. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Bestsellerautors und Comicbuch-Helden Warren Ellis.

Infos zu Staffel 3: Trailer von "Castlevania"

Einen offiziellen deutschen Trailer zu den neuen Folgen von "Paradise PD" gibt es bislang nicht. Hier sehen Sie den Trailer auf Englisch.

