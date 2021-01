08:12 Uhr

Catch 2021 auf Sat.1 heute: Sendetermine und Teilnehmer am Freitag, 29. Januar 2021 - Kampf der Kontinente

"CATCH!" läuft derzeit mit Staffel 4 bei Sat.1. Wir geben Ihnen hier die Infos zu den Sendeterminen und den Teilnehmern.

Von Claus Holscher

Schneller, größer, weiter: Für Staffel 4 der Show sind Luke Mockridge und seinen Mitstreitern Deutschland und Europa zu klein geworden - erstmals fordert der Entertainer den kompletten Globus heraus. Zu welchen Sendeterminen wird die Show übertragen? Wer sind die Teilnehmer? In diesem Artikel erfahren Sie es.

"CATCH!" 2021: Wann sind die Sendetermine?

"CATCH! Die deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" am Freitag, 8. Januar 2021, 20.15 Uhr auf Sat.1 .

. " CATCH! Europameisterschaft im Fangen" am Freitag, 15. Januar 2021, 20.15 Uhr auf Sat.1 .

CATCH! im Fangen" am Freitag, 15. Januar 2021, 20.15 Uhr auf . "CATCH! Kampf der Kontinente" am Freitag, 29. Januar 2021, 20.15 auf Sat.1 .

Worum geht es in "CATCH!" 2021 auf Sat.1? Wie läuft die Show ab?

Am 8. Januar will Luke Mockridge zur besten Sendezeit auf Sat.1 herausbekommen, ob er und sein Team bei "CATCH! Die deutsche Meisterschaft im Fangen 2021" zu fassen sind.

Am 15. Januar möchte der Entertainer die engen Landesgrenzen sprengen: Bei der "CATCH! Europameisterschaft im Fangen" treten seine Catcher und er gegen die Europa-Teams an.

Am 29. Januar schließlich will Luke Mockridge die Eroberung ganzer Kontinente in Angriff nehmen: In "CATCH! Kampf der Kontinente" kämpfen die Teams aus Afrika, Asien und Amerika um den Titel des besten Fängers. Wer bringt genügend Kraft, Ausdauer und nicht zuletzt auch Tempo auf, um gegen drei Kontinente zu gewinnen?

Welche Teams treten bei "CATCH!" 2021 gegen Luke Mockridges Team an?

Deutschland, 8. Januar 2021:

Jasmin Wagner

David Odonkor

Sebastian Ströbel

Europa, 15. Januar 2021:

Luca Hänni ( Schweiz )

( ) Nikeata Thompson ( England )

( ) Alexander Kumptner ( Österreich )

Welt, 29. Januar 2021:

Hans Sarpei ( Afrika )

( ) Minh-Khai Phan-Thi ( Asien )

( ) Evil Jared ( Amerika )

Die erfolgreichsten Teilnehmer der bisherigen Staffeln von "CATCH!" im Überblick

Platz Name Teilnahmen Siege Siegesrate 1. Patrick „Peet“ Peter 4 4 100% 2. David Odonkor , Luca Ehrmanntraut 3 3 100% 3. Jacqueline Schulz 3 2 66,6 % 4. Dean Tanwani 4 2 50% 5. Kai Kazmirek , Pamela Dutkiewicz , Marcel Fehr , Imke Salander , Paul Pasytsch, Edin Hasanovic , Franziska Hauke 1 1 100% 6. Jeannine Michaelsen , Julian Würzler, Marc Busch , Nadine Hildebrand , Julius Brink 2 1 50% 7. Carlos Meyer 3 1 33,3 % 8. Fabian Hambüchen , Norman Lichtenberg , Silke Sollfrank 4 1 25% 9. Luke Mockridge 5 1 20%

Die Moderatoren, Kommentatoren und Macher von "CATCH!" 2021

Sat.1 zeigt die Event-Sport-Show wie in den vorherigen Staffeln mit der Moderatorin Andrea Kaiser und dem Kommentator Jan Platte. Als Field-Reporter fungiert wieder Simon Pearce. Die vierte Staffel "CATCH!" muss aus den bekannten Gründen ohne Publikum produziert werden. Aus dieser Zwangslage ergibt sich aber ein Vorteil für die TV-Zuschauer: Die Parcours-Aufbauten werden größer, die Fang-Strecken können spektakulärer angelegt werden als je zuvor.

"CATCH!" wird von LuckyPics in Zusammenarbeit mit Brainpool produziert. LuckyPics ist ein Joint Venture zwischen Luke Mockridge und Brainpool TV GmbH. Luke Mockridge ist damit nicht nur der Haupt-Akteur, sondern auch der Co-Produzent der "CATCH!"-Shows auf Sat.1.

