Infos zu "Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022: Teilnehmer und Übertragung

Im Januar wird "Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022 ausgetragen. Hier gibt es alle Infos rund um Teilnehmer, Sendetermine, Übertragung, Wiederholung und Moderation.

Im Januar 2022 startet die Deutsche Meisterschaft im Fangen. Verschiedene Prominente werden sich wieder den anstehenden Herausforderungen stellen. Der Sender hat bisher vier Folgen angekündigt. Auch diese Staffel wird ohne Publikum gedreht.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie "Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" sehen können, welche Stars teilnehmen und wer die Moderation der Show übernimmt? Dann sind Sie hier genau richtig, denn dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen zu den Teilnehmern, zum Sendetermin, zur Übertragung, zur Wiederholung und zur Moderation.

"Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022: Das sind die Teilnehmer

Auch in diesem Jahr nehmen verschiedene Prominente an der Deutschen Meisterschaft teil. Vier Kapitäne führen ihre Teams an und wollen zeigen, dass sie die schnellsten Fänger sind. Es werden wieder verschiedene Parcours aufgebaut, die von den Prominenten und ihrem Team gemeistert werden müssen. Da auch diesmal kein Live-Publikum anwesend sein wird, können auch die Strecken größer und aufwendiger aufgebaut werden. In diesem Jahr machen folgende Stars mit:

Pietro Lombardi

Cathy Hummels

Christian Düren

Wincent Weiss

Sendetermin von "Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022

Die neue Ausgabe von "Catch - Die Deutsche Meisterschaft" wird am Freitag, den 14. Januar 2022 um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Alle Ausgaben der "Catch"-Reihe bestehend aus der Deutschen Meisterschaft im Fangen, der Europameisterschaft im Fangen, Kampf der Kontinente und der Weltpremiere gibt es immer freitags um 20.15 Uhr zu sehen. Hier eine Übersicht zu den Sendeterminen:

"Catch - Deutsche Meisterschaft ": 14. Januar 2022

"Catch - Europameisterschaft ": 04. Februar 2022

": 04. Februar 2022 "Catch - Kampf der Kontinente": 11. Februar 2022

"Catch - Weltpremiere": 18. Februar 2022

"Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022: Übertragung im TV und Stream

Auch diesmal werden die Folgen von "Catch" - auf Sat. 1 zu sehen sein. Die Folgen der Deutschen Meisterschaft, der Europameisterschaft, der Kampf um die Kontinente und die Weltpremiere werden auch immer freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.

Wiederholung von "Catch - Die Deutsche Meisterschaft" 2022:

"Catch - Die Deutsche Meisterschaft" lässt sich auch als Wiederholung sehen. Diese gibt es auf der Plattform Joyn.

Moderation von "Catch - Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" 2022

Fans der Fangsendung können sich auf ein bekanntes Gesicht freuen. Die Moderation der mittlerweile fünften Staffel von "Catch" wird auch diesmal wieder von Andrea Kaiser übernommen. Auch der Kommentator Jan Platte ist wieder mit dabei. Simon Pearce wird wieder der Field-Reporter sein.

