"Catch Me If You Can": TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer

Leonardo DiCaprio spielt Frank Abagnale in "Catch Me If You Can". Alles weitere zum Film rund um TV-Termin, Handlung, Schauspieler und Trailer finden Sie hier.

"Catch Me If You Can" wird demnächst im Fernsehen zu sehen sein. Hier erfahren Sie wann der nächste TV-Termin ist und wovon der Film handelt. Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler und den Trailer der Komödie vor.

Nächster TV-Termin von "Catch Me If You Can"

Der Film "Catch Me If You Can" läuft am 14. Juni 2020 um 20.15 Uhr auf RTL 2.

"Catch Me If You Can": Die Handlung

Der Film spielt in den 1960er Jahren - Frank Abagnale Junior ist nicht nur der jüngste Hochstapler sondern auch noch der jüngste Scheckfälscher der Geschichte. Als 16-Jähriger macht er sich auf nach New York. Nach ersten kleinen Betrugsversuchen wird er bald zum erfolgreichen und bekannten Scheckbetrüger und schlüpft immer wieder in verschiedene Rollen - egal ob Pilot, Arzt oder Lehrer. Der FBI-Agent Carl Hanratty ist bald hinter ihm her, aber Frank bleibt ihm stets einen Schritt voraus. Doch dann lernt er Brenda kennen und alles ändert sich.

Besetzung im Cast: Die Schauspieler von "Catch Me If You Can"

Hier bekommen Sie eine Übersicht zu den Schauspielern von "Catch Me If You Can":

Rolle Schauspieler Frank Abagnale , jr. Leonardo DiCaprio Carl Hanratty Tom Hanks Frank Abagnale , sr. Christopher Walken Paula Abagnale Nathalie Baye Roger Strong Martin Sheen Brenda Strong Amy Adams Jack Barnes James Brolin Earl Amdursky Brian Howe Tom Fox Frank John Hughes Bankangestellte Elizabeth Banks Paul Morgan Steve Eastin Special Agent Witkins Chris Ellis Cheryl Ann Jennifer Garner Marcy (Stewardess) Ellen Pompeo

"Catch Me If You Can": Der Trailer

Hier finden Sie den Trailer zum Film:

