"Champions": Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

In wenigen Tagen startet die Serie "Champions" auf Netflix. Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die Serie hat, was die Handlung ist, lesen Sie in unserer Übersicht.

Am Sonntag ist es so weit: Die amerikanische Serie "Champions" startet auf Netflix. Doch um was geht es in der Serie? Und wann ist der genaue Start? Das erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Champions": Wann ist der genaue Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für den Sonntag, 8. März 2020, angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Champions"?

Vince (Anders Holm) ist Besitzer eines Fitnessstudios und lebt in den Tag hinein, trainiert und flirtet. Diese Routine wird auf den Kopf gestellt, als seine Ex-Freundin aus Schulzeiten vor der Tür steht und den gemeinsamen Sohn im Teenager-Alter bei ihm ablädt. Der verantwortungslose Vince muss lernen, ein Vater zu sein.

"Champions" bei Netflix: Die zehn Folgen von Staffel 1

Staffel 1 hat zehn Folgen. Die Titel der einzelnen Episoden sind schon bekannt:

"Pilot" "I Think I'm Gonna Tolerate it Here" "Lumps" "My Fair Uncle" "Vincemas" "Grandma Dearest" " Matt Bomer Poster" "Nepotism" "Opening Night" "Deal or No Deal"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Champions"?

Das sind die Schauspieler der Serie:

Anders Holm: Vince Cook

Fortune Feimster: Ruby

Andy Favreau: Matthew Cook

Josie Totah: Michael Prashant Patel

Mouzam Makkar: Britney

"Champions": Der Trailer zur Netflix-Serie

