vor 22 Min.

Charles und Camilla reisen weiter

Am Dienstag waren Prinz Charles und Camilla schon bei Merkel und Steinmeier sowie am Brandenburger Tor. Zwei Tage später zeigen sie sich erneut in der Hauptstadt. Jetzt geht es um Musik und Integration.

Am dritten Tag ihrer Deutschlandreise haben sich der britische Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) wieder in Berlin gezeigt.

Nach dem Auftakt am Dienstag mit Besuchen bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ging es für die Royals nun darum, Einblicke in zwei Initiativen mit Schwerpunkt Integration und Musik zu bekommen. Danach wollten sie nach München weiterreisen - und unter anderem mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) dinieren. Auch ein Besuch in der Siemens-Unternehmenszentrale stand auf dem Programm.

Charles besuchte in Berlin zunächst die Barenboim Said Akademie und hörte dort einer Kammermusik-Aufführung junger Musiker zu. Danach unterhielt er sich mit Studenten und ließ sich über die Aktivitäten der Akademie informieren. Der Prinz zeigte sich begeistert von der Initiative des Dirigenten Daniel Barenboim und des gestorbenen Literaturwissenschaftlers Edward Said. Die Akademie hat sich dem Lehrbetrieb für Musiker aus dem Nahen Osten und damit der Verständigung etwa zwischen Israelis, Arabern und Palästinensern verschrieben.

Danach ein Kontrastprogramm am südlichen Ende der Friedrichstraße, nahe dem Mehringplatz, der als sozialer Brennpunkt gilt: Dort schauten Charles und Camilla bei einem Berufsvorbereitungskurs für geflüchtete Frauen vorbei und plauderten mit aktuellen und früheren Teilnehmerinnen. In lockerer Runde fragten sie sie etwa nach Job-Perspektiven, Schwierigkeiten und Zielen.

Einig waren sich die Frauen und Charles in dem Punkt, dass Deutsch eine schwere Sprache ist. "Mein Deutsch ist schlecht", sagte der Prinz. Manche der Frauen sprachen Englisch, teils wurde gedolmetscht. Fazit nach rund einer halben Stunde Plausch: "Sympathisch, der redet einfach so", sagte eine der Teilnehmerinnen. Charles trug einen dunkelblauen Anzug, Camilla ein schlichtes geblümtes Kleid und einen farblich passenden cremefarbenen Mantel.

Die Kurse werden seit 2016 im Rahmen eines Pilotprojekts von der Hilfsorganisation International Rescue Committee und der gemeinnützigen Organisation jobs4refugees angeboten. Die Frauen erhalten dabei Einblicke in mögliche Arbeitsfelder wie Krankenhäuser und können Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen. Zudem gibt es etwa Bewerbungstrainings und Hilfe bei der Bürokratie.

Nach dem Auftakt in Berlin hatten Charles und Camilla am Mittwoch einen Abstecher nach Leipzig und Sachsen-Anhalt gemacht. In München soll die Reise am Freitag enden - Söder kündigte bereits ein Geschenk an: eine kleine Baby-Lederhose. Denn kurz vor seinem Besuch war der Thronfolger Charles zum vierten Mal Großvater geworden. Der jüngste Spross der britischen Königsfamilie heißt Archie Harrison Mountbatten-Windsor, wie Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) bekanntgaben. (dpa)

Themen Folgen