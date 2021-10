Charlotte Link - Die Suche (2) in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 30.10.21, den Krimi "Charlotte Link - Die Suche (2)". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Großes Finale: In der ARD läuft Ende Oktober die zweite und finale Episode des Zweiteilers "Charlotte Link - Die Suche". Wir haben Ihnen in diesem Text alle wichtigen Informationen zusammengestellt: Wann genau ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung von "Charlotte Link - Die Suche (2)"? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Welche Schauspieler sind beim Film dabei?

TV-Termin: "Charlotte Link - Die Suche (2)" am 30.10.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Charlotte Link - Die Suche (2)" ist heute, am Samstag, dem 30. Oktober 2021, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Rund 90 Minuten lang ist Hochspannung garantiert. Wer am Samstagabend keine Zeit hat, kann sich "Charlotte Link - Die Suche (2)" auch als Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Charlotte Link - Die Suche (2)"

Was für eine Erleichterung: Die vermisste Amelie (14) ist zurück bei ihren Eltern. Alex Barnes hat sie gerettet, ehe sie in große Gefahr hätte geraten können. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen: Seit sie in Sicherheit ist, verhält sie sich komisch. Bei einem Trip ins Hochmoor verschwindet sie ein weiteres Mal.

Für Detective Chief Inspector Caleb Hale könnte der Fall kaum schlechter laufen. Nicht nur hat er noch immer keine Spur vom Hochmoor-Killer. Jetzt fehlt auch noch jeder Hinweis auf den Verbleib seiner wichtigsten Zeugin.

Was weiß Alex über die ganzen Zusammenhänge? Der Ermittler vertraut dem vermeintlichen Retter nicht. Der hatte erst Geld von Amelies Eltern erpresst, um dann spurlos zu verschwinden. Alles wird noch schlimmer für Hale, als er dem verdächtigen Bootstour-Betreiber Chapland nachspürt. Es kommt heraus, dass dieser eine Affäre mit Kate Linville unterhält.

Die Scotland-Yard-Beamtin gibt schließlich all ihre Rückhaltung auf und ermittelt auf eigene Faust. Sie gibt sich als Journalistin aus und versucht, die einzelnen Puzzleteile zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzusetzen. Ob es ihr rechtzeitig gelingt?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Charlotte Link - Die Suche (2)" im Cast

Kate Linville - Henny Reents

- Caleb Hale - Lucas Gregorowicz

- Deborah Goldsby - Milena Dreissig

- Milena Dreissig Jason Goldsby - Alexander Perkins

- David Chapland - Ben Braun

Linda Caswell - Tanja Schleiff

- Brandan Saunders - Christoph Glaubacker

- Amelie Goldsby - Charlotte Lorenzen

- Robert Stewart - Sonu Louis

- Sonu Louis Kitty Wentworth - Eni Cani

Alex Barnes - Nikola Trifunovic

"Charlotte Link - Die Suche (2)" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Charlotte Link - Die Suche (2)" gerne anschauen, sind aber am Samstag schon anderweitig verplant? Macht nichts: Die ARD hat den Film auch in ihre Mediathek gestellt.

