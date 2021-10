Charlotte Link - Die Suche in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute, am 28.10.21, den Film "Charlotte Link - Die Suche". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Es wird dramatisch im Ersten: Ende Oktober läuft "Charlotte Link - Die Suche" in der ARD. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, "Charlotte Link - Die Suche" auch als Stream in der Mediathek zu sehen? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Charlotte Link - Die Suche" am 28.10.21 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Charlotte Link - Die Suche" läuft heute, am Donnerstag, 28. Oktober 2021, in der ARD. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund 90 Minuten und wird auch in der ARD-Mediathek als Stream stehen.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Charlotte Link - Die Suche"

Es ist eine gespenstische Atmosphäre im herbstlichen Scarborough: Hannah Caswell steht am verlassenen Bahnhof und wartet auf ihren Vater Ryan. Es regnet wie aus Eimern, die 14-Jährige wird klitschnass. Von ihrem Vater fehlt jede Spur. Und auch die Jugendliche ist plötzlich verschwunden. Caleb Hale übernimmt die Ermittlungen, der alkoholsüchtige Detective hat allerdings kein Fortune. Der Fall wird irgendwann zu den Akten gelegt.

Als zwei Jahre später im Hochmoor der tote Körper eines Mädchens gefunden wird, kommt schnell der Verdacht auf, es könne sich um Hannah handeln. Doch dieser Verdacht zerschlägt sich. Die Tote ist allerdings im selben Alter. Gerade als die Gerüchteküche so richtig zu brodeln beginnt, verschwindet ein weiteres Mädchen: Amelie Goldsby (14).

Nach den bisher sehr dürftigen Ermittlungserfolgen der Polizei beauftragen Amelies Eltern direkt die Scotland-Yard-Beamtin Kate Linville. Die ist gerade Gast der Familie, ist zunächst aber zögerlich: Eigentlich möchte sie sich nicht in die Angelegenheiten von Kolleginnen und Kollegen mischen. Als es dann aber neue brisante Erkenntnisse gibt, packt es Kate: Sie taucht ein in einen Fall, der so manch schreckliches Detail für sie bereithält.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Charlotte Link - Die Suche" im Cast

Katie Linville - Henny Reents

- Caleb Hale - Lucas Gregorowicz

- Deborah Goldsby - Milena Dreissig

- Milena Dreissig Jason Goldsby - Alexander Perkins

- David Chapland - Ben Braun

Brandan Saunders - Christoph Glaubacker

- Amelie Goldsby - Charlotte Lorenzen

- Robert Stewart - Sonu Louis

- Sonu Louis Kitty Wentworth - Eni Cani

Alex Barnes - Nikola Trifunovic

"Charlotte Link - Die Suche" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie interessieren sich für den ARD-Film "Charlotte Link - Die Suche", haben am Donnerstagabend aber bereits eine anderweitige Verabredung oder Verpflichtung? Dann schauen Sie sich doch den Film einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

