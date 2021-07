"Charlotte Link - Im Tal des Fuchses" heute in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD zeigt heute am 10.7.21 den Film "Im Tal des Fuchses" nach dem Buch von Charlotte Link. Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Thrillerzeit in der ARD: Der Sender bringt das Werk "Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link ins deutsche Fernsehen. Wer sich für die Verfilmung interessiert, findet in diesem Text alle Infos: welche Darsteller mit dabei sind, wann genau der TV-Termin sein wird und welche Handlung die Zuschauer erwartet.

"Charlotte Link - Im Tal des Fuchses" heute am 10.7.21 in der ARD: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link läuft am Samstag, 10. Juli 2021, in der ARD. Los geht's um 20.15 Uhr. Wer einschaltet, den erwarten 90 packende Minuten. Der Film steht auch als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link

Es ist eine beängstigende Kulisse: Inmitten eines Nationalparks liegt ein Parkplatz. Eigentlich starten von hier aus Wanderer und Naturfreunde ihre Touren. Der Platz ist etwas abgelegen. Und so scheint auch niemand mitzubekommen, wie der Kleinkriminelle Ryan Lee dort die junge Vanessa überwältigt. Er entführt sie aus ihrem Auto, packt sie in eine Kiste und verstaut diese samt Opfer in einer Fuchshöhle. Sein Ziel: Geld von den Angehörigen der Frau erpressen. Ryan plagen Schulden.

Doch noch bevor er seiner Forderung Ausdruck verleihen kann, wird er wegen einer tätlichen Auseinandersetzung festgenommen. Er muss ins Gefängnis - und verschweigt die Entführung, um zumindest einer noch höheren Strafe zu entgehen.

Vanessas Ehemann Matthew Willard ist sich sofort sicher, dass hinter dem Verschwinden seiner Frau ein Verbrechen stecken muss. Verzweifelt macht er sich auf die Suche. Inspector Morgan dagegen glaubt, dass die junge Frau aufgrund eines Ehestreits aus freien Stücken abgehauen ist.

Vanessa bleibt verschollen, die Jahre ziehen ins Land. Als Ryan schließlich aus dem Gefängnis entlassen wird, möchte er heimlich nach seinem Opfer von damals schauen. Doch dann geschehen seltsame Dinge. Unbekannte überfallen seine Freundin Debbie und verwüsten sein Zimmer und sein Büro. Holt ihn die Vergangenheit ein?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link im Cast

Jenna Robinson - Lisa Bitter

- Matthew Willard - Benjamin Sadler

- Ryan Lee - Ludwig Trepte

- Vanessa - Katharina Schüttler

DI Morgan - Teresa Harder

Debbie Lee - Deleila Piasko

"Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wer nicht bis Samstagabend warten möchte oder zur Ausstrahlung keine Zeit hat, der kann sich "Im Tal des Fuchses" von Charlotte Link auch als Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

