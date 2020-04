vor 16 Min.

Charlotte Würdig spricht über die Trennung von Sido

Charlotte und Paul Würdig haben sich getrennt. Gegenüber Gala und RTL hat die Moderatorin erstmals seit der offiziellen Trennung über die Gründe gesprochen.

Nach acht Jahren Ehe hat sich die Fitness-Unternehmerin und Moderatorin Charlotte Würdig von Ehemann Paul Hartmut Würdig getrennt - besser bekannt unter dem Künstlernamen Sido. Charlotte Würdig verkündete das Ehe-Aus bereits im März in einer Instagram-Story: "Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unserer Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen."

Charlotte Würdig will einen Rosen-Krieg mit Sido vermeiden

Nachdem daraufhin einige Fehl-Urteile und Fake-News im Umlauf gewesen seien, habe sie sich vergangene Woche mit Gala-Redakteurin Hendrikje Kopp für ein Interview zusammengesetzt, so die 41-Jährige in ihrer neuen Instagram-Story. Die Gala zitiert Charlotte Würdig mit den Worten: "Ich habe für mich irgendwann festgestellt, dass wir nicht mehr als das klassische Ehepaar - mit den einst vereinbarten Werten und Moralvorstellungen - existieren können." Es gebe keine möglichen dritten Personen, die bei der Trennung eine Rolle gespielt haben könnten, so Würdig.

Wie das Blatt weiter schreibt, habe sie sich auch wegen ihrer vier und sechs Jahre alten Söhne die Trennungs-Entscheidung nicht leicht gemacht. "In einer Ehe mit Kindern kämpft man bis zum bitteren Ende. Doch irgendwann ging es dann auch bei uns nicht mehr" so die gebürtige Norwegerin gegenüber der Gala.

Auch mit dem Sender RTL sprach Charlotte Würdig in einem Video-Interview über die Trennung. Es sei schwierig für etwas zu kämpfen, was man sowieso nicht ändern könne, so die Moderatorin. Wegen der beiden gemeinsamen Kinder versucht das Paar, einen Rosen-Krieg zu verhindern. "Wir bemühen uns, vernünftig zu sein und das schaffen wir auch. Und wenn man in die Augen der Kinder guckt, weiß man auch, wofür man das macht. Alles andere wird erstmal hinten angestellt", sagte die 41-Jährige im Gespräch mit RTL.

Spezifische Gründe gab Charlotte Würdig nicht an. Es habe sich vielmehr um einen schleichenden Prozess gehandelt. "Irgendwann kam dann aber für mich die Erkenntnis, dass wir trotz der tollen Jahre, trotz allem, dass wir jetzt nicht mehr dieses klassische Ehepaar abgeben können mit den gemeinsamen Werten, die einem wichtig waren", so die Moderatorin gegenüber dem Sender.

Sido äußerte sich bislang nicht zum Ehe-Aus mit Charlotte Würdig

Charlotte Engelhardt hatte bei der Hochzeit 2012 den Nachnamen von Rapper Sido angenommen. Nachdem die Kinder auf der Welt waren, zog sich die ehemalige "taff"-Moderatorin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. 2018 tanzte Charlotte Würdig dann in der elften Staffel der RTL-Show "Let's Dance" über die deutschen Fernsehbildschirme. Bei dem Kölner Sender begann die studierte Betriebswirtin als Wetterfee auch ihre Fernsehkarriere. Nach einigen Moderatorenjobs wechselte sie zu ProSieben und nahm unter anderem an Stefan Raabs Wok-WM und bei "Stars auf Eis" teil. Später gründete sie ihre eigene Fitness-Plattform UpgradeU.

Sido, der noch einen weiteren Sohn aus einer früheren Beziehung hat, äußerte sich bislang nicht in der Öffentlichkeit zu der Trennung. Auf Instagram veröffentlichte er lediglich ein Foto mit dem Begleittext: "Kein Rückzug, kein Aufgeben!"(ahell)

Das könnte Sie auch interessieren: "Archewell": Ex-Royals Harry und Meghan starten eigene Stiftung

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen