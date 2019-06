Chemnitz als Kulturhauptstadt? Katarina Witt will helfen

Bei "Rock im Park" gibt’s Ärger wegen zu wenig Plastik-Toiletten – denn so sehr sie für viele das Grauen sein mögen, so sehr gehören sie doch zur Festival-Saison.

ARD-Talkshow

Heute kein "Anne Will": Nächste Sendung am 16. Juni

Heute Abend läuft keine Ausgabe von "Anne Will". In der Sendung am 02.06.19 standen der Rücktritt von Andrea Nahles und die Zukunft der "GroKo" im Fokus.