Chernobyl auf Pro7 - Folge 5 heute: Sendetermine, Folgen, Handlung, Cast und Trailer

Pro7 zeigt aktuell die Mini-Serie "Chernobyl" im Free-TV. Hier gibt es die Infos zu Sendeterminen, Handlung, Folgen und der Besetzung. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer.

Es war eines der schlimmsten Ereignisse der Neuzeit, als der Reaktor-Block IV des Atomkraftwerks Tschernobyl am 26. April 1986 explodierte.

Die Mini-Serie "Chernobyl" behandelt die Folgen dieser schrecklichen Nuklearkatastrophe und stützt sich dabei weitgehend auf reale Geschehnisse. Der Schöpfer der mit einem Golden Globe ausgezeichneten Serie ist Craig Mazin, Regie führte Johan Renck.

Hier erhalten Sie alle Infos zu den Sendeterminen, zur Handlung der Serie, zu den Folgen und den Darstellern im Cast. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels den Trailer zu der Mini-Serie "Chernobyl" auf Pro7.

Start-Termin: Seit wann ist "Chernobyl" bei Pro7 zu sehen?

Der Start-Termin für "Chernobyl" war am Montag, den 12. April 2021. An drei aufeinanderfolgenden Montagen wird die Mini-Serie dann ab 20.15 Uhr im Free-TV beim Sender Pro7 ausgestrahlt.

Sendetermine und Sendezeiten von "Chernobyl" auf Pro7

Am 12. und am 19. April strahlte Pro7 die Serie jeweils in Doppelfolgen aus. Die finale Folge läuft schließlich am 26. April im TV.

Hier sehen Sie alle Sendetermine von "Chernobyl" auf einen Blick:

Folge Datum Uhrzeit Folge 1 und 2 12. April 2021 20.15 Uhr Folge 3 und 4 19. April 2021 21.00 Uhr Folge 5 26. April 2021 20.15 Uhr

Darüber hinaus sind die einzelnen Folgen von "Chernobyl" nach der Ausstrahlung im TV auch kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar.

Im Anschluss an die Serie zeigt Pro7 an jedem der drei Montage außerdem einen Teil der Doku-Reihe "Tschernobyl". Hier die Sendetermine und Sendezeiten der einzelnen Dokumentationen im Überblick:

Teil 1: " Tschernobyl - Die Wolke über Deutschland " am 12.04.2021 um 22:50 Uhr

- Die Wolke über " am 12.04.2021 um 22:50 Uhr Teil 2: " Tschernobyl - Die wahren Helden" am 19.04.2021 um 23:20 Uhr

- Die wahren Helden" am 19.04.2021 um 23:20 Uhr Teil 3: " Tschernobyl - Das Geschäft mit der Katastrophe" am 26.04.2021 um 21:50 Uhr

Episoden: Das sind die Folgen von "Chernobyl" auf Pro7

Die Mini-Serie "Chernobyl" beinhaltet insgesamt fünf Episoden, welche zwischen 60 und 72 Minuten Spielzeit haben.

Hier finden Sie einen Überblick über die deutschen Episodentitel sowie die englischen Original-Titel der Folgen:

Folge 1: "Episode 1" ("1:23:45")

Folge 2: "Episode 2" ("Please Remain Calm")

Folge 3: "Episode 3" ("Open Wide, O Earth")

Folge 4: "Episode 4" ("The Happiness of All Mankind")

Folge 5: "Episode 5" ("Vichnaya Pamyat")

Handlung: Darum geht es in der Mini-Serie "Chernobyl"

Die Drama-Serie beleuchtet die Folgen der Katastrophe von Tschernobyl im April 1986. Zentrale Figur ist der Wissenschaftler Waleri Legassow. Dieser wird nach dem Unglück von der Regierung als Experte hinzugezogen, wodurch ihm gleichzeitig die Verantwortung für die Reaktion auf das Unglück übertragen wird.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Chernobyl"?

Jared Harris spielt die Hauptrolle des Wissenschaftlers Waleri Legassow in der Mini-Serie "Chernobyl".

Schauspieler Jared Harris Foto: dpa (Archivbild)

In unserer Übersicht verraten wir Ihnen die weiteren Schauspieler im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Rollenname Schauspieler Waleri Legassow Jared Harris Boris Schtscherbina Stellan Skarsgård Ulana Chomjuk Emily Watson Ljudmila Ignatenko Jessie Buckley Wassili Ignatenko Adam Nagaitis Alexander Akimow Sam Troughton Leonid Toptunow Robert Emms Anatoli Djatlow Paul Ritter Wiktor Brjuchanow Con O’Neill Nikolai Fomin Adrian Rawlins Wiktor Proskurjakow Karl Davies Michail Gorbatschow David Dencik Scharkow (Žarkov) Donald Sumpter General Wladimir Pikalow Mark Lewis Jones General Nikolai Tarakanow Ralph Ineson KGB-Vorsitzender Charkov Alan Williams Anatoli Sitnikow Jamie Sives Alexander Juwtschenko Douggie McMeekin Pavel Barry Keoghan Bacho Fares Fares Andrei Gluchow Alex Ferns Andrei Stepaschin Michael McElhatton

Der Trailer zur Serie "Chernobyl"

Damit Sie sich einen Eindruck von "Chernobyl" verschaffen können, haben wir hier den offiziellen Trailer der Mini-Serie für Sie:

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.