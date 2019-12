27.12.2019

"Chilling Adventures of Sabrina" Staffel 3: Start, Folgen, Schauspieler, Handlung

"Chilling Adventure of Sabrina", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Besetzung, Stream, Kritik.

"Chilling Adventures of Sabrina" geht demnächst mit Staffel 3 an den Start. Wir geben Ihnen Infos zur Handlung, den Schauspielern und zur Meinung der Kritiker.

Netflix kündigte für das neue Jahr zahlreiche neue Serien und Fortsetzungen an. Auch Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina" geht 2020 an den Start. Wir informieren Sie über den Start-Termin, die Handlung, die Besetzung und die Meinung der Kritiker.

"Chilling Adventures of Sabrina": Wann ist Stream-Start von Staffel 3 auf Netflix?

Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina" läuft in einigen Wochen beim Streaming-Anbieter Netflix. Als Start-Termin hat das Unternehmen den 24. Januar 2020 angekündigt.

Handlung von "Chilling Adventures of Sabrina": Worum drehen sich die neuen Folgen?

Zwar hat Sabrina ihren Vater Luzifer besiegt, dennoch bleibt der Dunkle Lord im Körper von Nicholas Scratch gefangen. Sabrina kann nicht mehr mit sich selbst leben, weil sie weiß, dass Nick das ultimative Opfer gebracht hat. Außerdem leidet sie unter Madam Satans wachsamen Augen.

Mit der Unterstützung ihrer sterblichen Freunde Harvey, Rosalind und Theo macht es sich Sabrina zur Aufgabe, Nick von der ewigen Verdammnis zu befreien. Das Absetzen des Dunklen Lords hat zur Folge, dass Sabrina ihm als Königin auf den Thron folgen muss, um ihn gegen einen Herausforderer, den hübschen Prince of Hell, Caliban, zu verteidigen.

Währenddessen rollt in Greendale ein mysteriöser Karneval in die Stadt und bringt eine Bedrohung für die Spellmans und den Coven mit sich: Ein Heidenstamm, der ein uraltes Übel wieder auferstehen lassen will.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast der Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina"?

In den Hauptrollen sind zu sehen:

Kiernan Shipka - Sabrina Spellman

Jaz Sinclair - Rosalind Walker

Walker Lucy Davis - Hilda Spellman

Miranda Otto - Zelda Spellman

- Richard Coyle - Father Blackwood

- Father Blackwood Michelle Gomez - Mary Wardell / Madame Satan

- / Madame Satan Chance Perdomo - Ambrose Spellman

Bronson Pinchot - George Hawthorne

- Ross Lynch - Harvey Kinkle

- Tati Gabrielle - Prudence

Adeline Rudolph - Agatha

Abigail Cowen - Dorcas

Justin Dobies - Tommy Kinkle







Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina": Trailer und Kritiken

Sehen Sie hier den Trailer zu Staffel 3 von "Chilling Adventures of Sabrina":

Eine professionelle Kritik zu Staffel 3 liegt uns noch nicht vor. Wenn Kritiken erscheinen, informieren wir an dieser Stelle drüber. (AZ)

