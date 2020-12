vor 17 Min.

Chilling Adventures of Sabrina, Staffel 4: Netflix-Start demnächst, Folgen Handlung, Besetzung, Trailer

Wann geht Netflix mit Staffel 4 von "Chilling Adventures of Sabrina" an den Start? Was ist über die Handlung und die Darsteller im Cast bekannt? Hier erfahren Sie es.

Von Tanja Schauer

"Chilling Adventures of Sabrina" geht zum Jahresende in die letzte Runde: Netflix veröffentlicht Staffel 4 der Serie um die junge Hexe. Wir informieren Sie hier über den geplanten Start. Außerdem erfahren Sie, was über die Handlung und die Schauspieler bereits bekannt sind.

"Chilling Adventures of Sabrina", Staffel 4: Netflix-Start in Deutschland

"Chilling Adventures of Sabrina" wird ab dem 31. Dezember auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Netflix hat erst kürzlich das kostenlose Probe-Abo abgeschafft. Falls Sie sich für ein Abo entscheiden, fallen gleich im ersten Monat 7,99 Euro in der billigsten Version und in der teuersten Version 15,99 Euro an. Für 15,99 Euro kann der Streamingdienst aber auf vier Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Worum dreht sich die Handlung von "Chilling Adventures of Sabrina"?

In Staffel 4 von "Chilling Adventures of Sabrina" brechen die Eldritch Terrors über Greendale herein. Der Hexenzirkel muss jede furchterregende Bedrohung einzeln bekämpfen, um das Ende aller Dinge zu verhindern. Während die Hexen Krieg führen, versucht Nick, sich langsam zurück in Sabrinas Herz zu kämpfen.

Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina", Staffel 4: Die Folgen

Die Episoden-Titel der Folgen hat Netflix noch nicht veröffentlicht. Fest steht bislang nur, dass die finale Staffel der Serie insgesamt acht Folgen beinhalten wird.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 4 von "Chilling Adventures of Sabrina"?

Die genaue Besetzung hat Netflix noch nicht veröffentlicht. Dennoch ist anzunehmen, dass auch in der finalen Staffel einige bekannte Gesichter wiederkehren werden:

Schauspieler/Schauspielerin Rollenname Kiernan Shipka Sabrina Spellmann Lucy Davis Hilda Spellman Miranda Otto Zelda Spellman Gavin Leatherwood Nicholas Scratch Chance Perdomo Ambrose Spellman Michelle Gomez Mary Wardwell / Lilith / Madam Satan Jaz Sinclair Rosalind „Roz“ Walker Tati Gabrielle Prudence Blackwood Adeline Rudolph Agatha Richard Coyle Pater Faustus Blackwood

"Chilling Adventures of Sabrina": Der Trailer zur Netflix-Serie

Hier sehen Sie den neuen Trailer zur Serie:

