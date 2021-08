"Kampf der Realitystars" 2021: Chris Broy im Porträt.

Jetzt wird Kampf der Realitystars 2021 im TV ausgestrahlt. Mit dabei ist auch Chris Broy. Lesen Sie hier das Porträt des Kandidaten.

Die TV-Show " Kampf der Realitystars" geht auch in diesem Jahr wieder in eine neue Runde. Heute startet die Sendung mit Folge 1. Unter den 25 Kandidaten, die um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen, ist auch Chris Broy dabei und versucht in diesem Jahr sein Glück. Wir stellen ihnen den Vertriebscoach, der auch unter dem Namen Chris B. bekannt ist, genauer vor.

"Kampf der Realitystars" 2021: Kandidat Chris Broy im Porträt

Chris Broy wurde am 29. April 1980 in Köln geboren. Eigentlich arbeitet der 31-Jährige als Vertriebschoach. Seit er jedoch mit Reality-Sternchen Eva Benetatou zusammen ist, ist er auch als Influencer tätig. "Kampf der Realitystars" wird die zweite Sendung sein, an der er teilnimmt. Das " Sommerhaus der Stars" im Jahr 2020 war die erste TV-Show für den gebürtigen Kölner. Unter anderem waren hier auch Andrej Mangold und Jenny Lange, Andreas und Caro Robens sowie Iris und Peter Klein mit dabei.

Hier geriet das Paar vor allem mit Ex-Bachelor Andrej Mangold und dessen mittlerweile Ex-Freundin Jenny Lange aneinander. Der Grund: Eva Benetatou und Jenny Lange waren einst Konkurrentinnen, die beide im Jahr 2019 das Herz des Bachelors Andrej erobern wollten. Obwohl Mangold damals zugab, sich in Benetatou verliebt zu haben, servierte der heute 34-Jährige sie dennoch ab - denn für Lange empfand er mehr. Diese alte Fehde war auch im "Sommerhaus" noch nicht ausgetragen.

Auch in der diesjährigen Staffel von "Kampf der Realitystars" könnte es wieder Zoff geben. Denn neben Chris Broy ist auch besagter Andrej Mangold mit von der Partie. Er ist zwar nicht mehr mit Jenny Lange liiert, doch ob das etwas ändert? Ob die beiden Männer, die schon im Sommerhaus ständig aneinander gerieten und sich irgendwann sogar zu Erzfeinden erklärten, ihr Temperament zügeln können?

"Kampf der Realitystars" 2021: Chris Broy und Verlobte Eva Benetatou

Bei Chris Broy und Evanthia - kurz Eva - Benetatou war es keine Liebe auf den ersten, sondern eher auf den zweiten Blick - zumindest von ihrer Seite aus. Denn er hatte ihr per Social-Media-Plattform Instagram eine Nachricht geschickt, nachdem er sie in Düsseldorf gesehen hatte, die sie zunächst jedoch ignorierte. Sein sollte es dann aber trotzdem. Einige Wochen später kamen die beiden in Kontakt - und sind seitdem unzertrennlich. Seit Mitte 2019 sind Chris Broy und Eva, die er stolz als seine "Queen" bezeichnet, nun ein Paar. Und vielleicht läuten sogar bald schon die Hochzeitsglocken - denn am Valentinstag 2020 machte Broy seiner Freundin während der RTL-Sendung "Explosiv" einen Heiratsantrag. Seitdem sind die beiden verlobt.