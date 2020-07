vor 60 Min.

Christina Ricci reicht die Scheidung ein

Gerade erst soll Christina Ricci eine Schutzanordnung gegen ihren Ehemann beantragt haben. Nun folgt das Ehe-Aus bei der US-Schauspielerin.

Die Ehe von US-Schauspielerin Christina Ricci (40) steht vor dem Aus. Der "Addams Family"-Star habe nach knapp siebenjähriger Ehe mit James Heerdegen die Scheidung eingereicht, berichteten die Promiportale "TMZ.com" und "People.com".

Sie bemühe sich um das Sorgerecht für den fünfjährigen Sohn Freddie, hieß es. Nach US-Medienberichten hatte Ricci Tage zuvor die Polizei wegen angeblicher Handgreiflichkeiten ins Haus gerufen und eine Kontaktsperre gegen Heerdegen erwirken können.

Ricci hatte den Kameratechniker 2011 am Set der TV-Serie "Pan Am" kennengelernt, sie heirateten zwei Jahre später. Mit elf Jahren war die Schauspielerin durch die Rolle als Wednesday in der schwarzen Komödie "Die Addams Family" bekannt geworden. Sie drehte unter anderem Filme wie "Der Eissturm" und "Bel Ami".

© dpa-infocom, dpa:200703-99-655201/3 (dpa)

