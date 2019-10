08:10 Uhr

Christkindlmarkt in Bobingen: Start, Termin, Öffnungszeiten

Das mit LED-Licht angestrahlte Rathaus bildete 2018 die festliche Kulisse für den Christkindlmarkt in Bobingen.

Der Christkindlmarkt in Bobingen findet auch in diesem Jahr wieder vor dem Rathaus statt. Start, Termin, Öffnungszeiten - hier gibt es alle Infos für die Vorweihnachtszeit.

Nach Angaben des Deutschen Schaustellerbundes finden jährlich um die 2500 Weihnachtsmärkte in Deutschland statt. Und auch im Herzen Bobingens gibt es alljährlich keine Adventszeit ohne den beliebten Christkindlmarkt. Die Stadt im Landkreis Augsburg kleidet sich hierfür weihnachtlich, der Rathausplatz wird festlich geschmückt.

Der Bobinger Christkindlmarkt lädt zum Bummeln und Verweilen ein. Den Besucher bieten die vielen kunsthandwerklichen Stände Inspiration für die bevorstehende Weihnachtszeit. Für viele Bobinger und Menschen in der Umgebung gehören Besuche beim Bobinger Christkindlmarkt zur Weihnachtstradition. Man trifft sich in Gruppen und mit alten Bekannten Freunde vor dem Rathaus und auf dem Zentrumsplatz in Bobingen.

Über Start, Termine und die Öffnungszeiten informieren wir Sie hier vorab.

Start des Christkindlmarkts in Bobingen

Der Christkindlmarkt beginnt am Donnerstag, 28. November 2019 im Zentrum Bobingens. Seinen Abschluss findet er am Sonntag, den 01. Dezember. Gäste haben somit vier Tage Zeit, um den Bobinger Christkindlmarkt dieses Jahr zu besuchen.

Die Öffnungszeiten: Christkindlmarkt in Bobingen

Am 28., 29. und 30. November 2019, also von Donnerstag bis Samstag, hat der Bobinger Christkindlmarkt von 17 bis 21 Uhr geöffnet. Am Sonntag, den 1. Dezember, ist bereits der letzte Tag des Weihnachtsmarktes. Die Stände sind dann von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Christkindlmarkt in Bobingen: Das Rahmenprogramm 2019

Der klassische Christkindlmarkt in Bobingen wird auch in diesem Jahr von einem Kunsthandwerkermarkt auf dem Zentrumsplatz ergänzt. Die Veranstalter - der Gewerbeverein und die Stadt Bobingen - versprechen geselliges Treiben und adventliche Atmosphäre. (AZ)

