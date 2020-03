vor 24 Min.

Chuck Norris wird nicht 80. Die 80 wird Chuck Norris.

Sein Roundhouse-Kick ist legendär, er selbst eine Legende. Chuck Norris - Schauspieler, aber eigentlich viel mehr als das - wird heute 80.

Von Bernd Buchfeld

Himmel, wie die Zeit vergeht. Chuck Norris wird heute 80. 80! Chuck Norris! Natürlich wird er nicht so 80 wie Luschen wie Sie oder ich. Carlos Ray Norris Jr. kann selbstredend jederzeit die Zeit krümmen und ist dann wieder so alt, wie er will. Also 25. Oder 40. Und ist nach wie vor der Beste und Größte. Und Bescheidenste. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Jesus lief übers Wasser. Schön und gut. Aber Chuck Norris, der schwimmt durch Land und Fels. Und haben Sie gehört, dass er jemals damit angegeben hätte? Na also! Und erst sein Roundhousekick. Oft kopiert, aber nie erreicht. Oder kennen Sie jemanden, der der alten Mutter Erde so einen Tritt verpasst hat, dass sie sich seitdem noch immer dreht?

9 Bilder Chuck Norris: 80 knallharte Jahre in Bildern Bild: RTL2 (dpa)

80 ist nichts. Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zwei Mal!

Nein, keine Frage – die Legende Chuck Norris wird nur den Zahlen nach 80. Mit Zahlen hat er es ja ohnehin. Ist er doch der einzige, der bis "unendlich" gezählt hat. Zwei Mal, gell! Bleiben wir noch kurz bei den Zahlen: Bei Praktiker bekommt er 20 Prozent auf alles – auch auf Tiernahrung. Und Sie so? Versuchen Sie mal, bei Burgerking einen BigMac zu bekommen. Für unseren Jubilar kein Problem. Aber wegen ihm schauen ja auch Monster vorm Schlafengehen unters Bett, ob er nicht drunter liegt. So ein Ruf erleichtert natürlich jedes Einkaufen. Oder Autofahren. Bekanntlich fährt Chuck Norris ja ohne Benzin: sein Auto wird rein aus Angst vor seinen Tritten angetrieben. Natürlich vibriert auch sein Handy nicht – es zittert aus Furcht vor dem Gewaltigen. Und er ist ja soooo männlich. Insiderinnen schwören Stein und Bein, bei ihm haben sogar die Brusthaare Brusthaare.

Hilft Chuck Norris gegen das Coronavirus?

Und er ist gefährlich. Wie Sau, echt. Das Coronavirus wäscht sich nach einem Kontakt mit ihm die Hände und wird doch zum Risikopatienten. Wahrscheinlich würde das Virus freiwillig aussterben, würde sich das Geburtstagskind als Proband einem Forschungslabor für Tests gegen die Seuche zur Verfügung stellen.

Machen wir’s kurz: Nur Chuck Norris könnte noch mehr Witze über Chuck Norris erzählen, als es ohnehin schon gibt. Die kursieren sogar unter Akademikern, nicht nur bei eher bildungsfernen Haudraufs. So lässt heute ein gewisser Dr. Oetker ganz offiziell auf Twitter verkünden: "Chuck Norris verbrennt sich nicht den Gaumen am Bistro Baguette. Das Bistro Baguette verbrennt sich den Gaumen an IHM. Happy Birthday!"

Und den wollen wir auch dem Helden unserer Jugend wünschen. Obwohl er ja seinen Geburtstag nicht feiert. Sein Geburtstag feiert ihn …

