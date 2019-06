vor 18 Min.

Circus Roncalli verzichtet auf echte Tiere

Roncalli hat echte Tiere aus seiner Manege verbannt - und arbeitet stattdessen mit Holographietechnik. Lob gibt es nicht nur von Tierschützern.

Ein Elefant mit langen Stoßzähnen steigt auf ein Podest und verbeugt sich. Das Publikum applaudiert - soweit nichts Ungewöhnliches bei einer Zirkusvorstellung. Doch der Elefant, der hier seine Kunststücke zeigt, ist nicht echt. Der Circus Roncalli verzichtet in seiner aktuellen Show "Storytelling: Gestern, Heute, Morgen" bewusst auf Tiere. Stattdessen werden mit Holographietechnik virtuelle Elefanten, Pferde und große schwebende Fische in die Arena projiziert.

Roncalli ist jetzt tierfrei

Zirkusdirektor Bernhard Paul erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben unser Konzept verbessert und verfeinert. Wir sind jetzt tierfrei." Stattdessen konzentriere man sich nun auf hochwertige Zirkuskunst wie Artistik. Schon Mitte der 90er Jahre hatte Roncalli die Nummern mit Wildtieren gestrichen, seit dem Vorjahr treten auch keine Pferde und Ponys mehr auf.

Mit "Storytelling: Gestern, Heute, Morgen" will Direktor Paul die romantische Welt des Zirkus mit den Anforderungen der heutigen Zeit verbinden. Wie die echten Tiere sollen sich auch die holografischen weiterentwickeln: Statt Tierdompteuren helfen dabei Techniker und Grafiker. Wenn er in Shows angekündigt habe, dass sie nun tierfrei seien, sei Applaus gefolgt, so Paul.

Auch andere Zirkusse arbeiten ohne Tiere

2018 waren die ersten Hologramme bei Roncalli zu sehen. Damit ist der Zirkus der erste, der mit holografischen Tieren arbeitet. Roncalli ist nicht aber der erste tierfreie: Auch Cirque du Soleil oder Flic Flac setzen statt Tieren auf Akrobatik und Co.

Lob für das aktuelle Programm gibt es nicht nur von Zuschauern, sondern unter anderem auch von Peta. Die Tierschutzorganisation bezeichnet Roncalli als "tierfreundlichsten Zirkus". "Unnatürliche Kunststücke, wie sie im Zirkus zu sehen sind, werden Tieren meist mit Schlägen oder psychischem Druck eingetrichtert", heißt es von der Organisation. Auch für das neuerdings vegetarische und vegane Angebot an Speisen und Getränken rund um die Vorstellung gibt es von Peta Lob.

Die Tierfreiheit könne auch Vorteile für die Zirkusse mit sich bringen, glaubt man bei der Organisation: Schon mehr als 100 Städte in Deutschland hätten Peta zufolge Zirkusse mit Wildtieren verbannt, ohne Tiere sei die Standplatzsuche einfacher.

Roncalli gastiert noch bis zum 14. Juli in Hamburg. Bereits 500.000 Zuschauer haben nach Angaben des Zirkusses das neue Programm bereits gesehen. (fla)

