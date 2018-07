Claudia Cardinale kämpft für Frauenrechte

Am Strand in Ostengland

15. August 2018

Mariä Himmelfahrt 2018: Wo ist am Feiertag frei? Was wird gefeiert?

In vielen Gemeinden Bayerns ist Mariä Himmelfahrt am 15. August gesetzlicher Feiertag - aber nicht in allen. Hier lesen Sie, wo frei ist - und was gefeiert wird.