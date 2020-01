vor 25 Min.

Claudia Norberg im Porträt: Das ist die Dschungelcamp-Kandidatin

In wenigen Wochen startet das Dschungelcamp mit einer neuen Staffel. Auch Claudia Norberg ist dabei. Die 51-Jährige im Porträt.

Claudia Norberg wird ab dem 10. Januar im Dschungelcamp 2020 zu sehen sein. In diesem Porträt stellen wir die Kandidatin genauer vor.

Dschungelcamp 2020: Claudia Norberg lebt in den USA

Claudia Norberg wurde 1968 in Deutschland geboren. Derzeit wohnt die Ex-Frau von Michael Wendler in Amerika. Die Auswanderung mit ihrem damaligen Ehemann und ihrer Tochter Adeline wurde 2017 von der RTL-II-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet. Auch nach der Trennung blieb die 51-Jährige weiter in den USA.

Seit 1989 waren Claudia Norberg und Michael Wendler ein Paar. Im Oktober 2018 gaben Claudia Norberg und Michael Wendler nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt. Seit Herbst 2018 ist Michael Wendler in einer Beziehung mit der 19-jährigen Laura Müller.

Claudia Norberg nimmt am Dschungelcamp 2020 teil

Bisher war Claudia Norberg selten im TV zu sehen. Als Managerin des 2000 von ihr gegründeten Musiklabels "CNI Records" war die 51-Jährige eher hinter den Kulissen tätig. Auch Michael Wendler stand bei ihr unter Vertrag, bis das Unternehmen 2016 Insolvenz anmelden musste.

