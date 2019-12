vor 4 Min.

Claudia Norberg im Porträt: Zieht sie ins Dschungelcamp 2020?

In wenigen Wochen startet das Dschungelcamp mit einer neuen Staffel. Auch Claudia Norberg soll eine der gehandelten Kandidatinnen sein. Die 51-Jährige im Porträt.

Am 10. Januar geht es wieder los mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Auch vor der kommenden Staffel werden die Kandidaten streng geheim gehalten. Allerdings veröffentlichte die Bild auch dieses Jahr wieder vorab Informationen zu potentiellen Kandidaten. Nicht selten lag das Medium mit seinen Vermutungen richtig.

Demnach soll auch sie sich ab Mitte Januar den Ekel-Prüfungen stellen: Claudia Norberg. Hier im Porträt möchten wir Ihnen die Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler genauer vorstellen.

Mögliche Kandidaten fürs Dschungelcamp: Claudia Norberg lebt in den USA

Claudia Norberg wurde 1968 in Deutschland geboren. Derzeit wohnt die Ex-Frau von Michael Wendler in Amerika. Die Auswanderung mit ihrem damaligen Ehemann und ihrer Tochter Adeline wurde 2017 von der RTL-II-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet. Auch nach der Trennung blieb die 51-Jährige weiter in den USA.

Seit 1989 waren Claudia Norberg und Michael Wendler ein Paar. Im Oktober 2018 gaben Claudia Norberg und Michael Wendler nach 29 Jahren ihre Trennung bekannt. Seit Herbst 2018 ist Michael Wendler in einer Beziehung mit der 19-jährigen Laura Müller.

Claudia Norberg: Nimmt sie am Dschungelcamp teil?

Bisher war Claudia Norberg selten im TV zu sehen. Als Managerin des 2000 von ihr gegründeten Musiklabels "CNI Records" war die 51-Jährige eher hinter den Kulissen tätig. Auch Michael Wendler stand bei ihr unter Vertrag, bis das Unternehmen 2016 Insolvenz anmelden musste.

Nach Informatinen der Bild-Zeitung soll die ehemalige Managerin nun ins Dschungelcamp einziehen. Auch ihr Ex-Mann versuchte bereits 2014 die Dschungelkrone zu ergattern. Eine offizielle Bestätigung ihrer Teilnahme gab es aber bislang weder von Claudia Norberg, noch vom Sender selbst. Sobald diese erfolgt ist, informieren wir Sie hier darüber.

