Claudias House of Love auf Sat.1 heute am 13.4.21: Sendetermine, Übertragung, Kandidaten

In acht Tagen zur großen Liebe ist das Motto von Claudia Oberts neuer Dating-Show "Claudias House of Love". Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Kandidaten erfahren Sie hier.

"Claudias House of Love" ist eine Dating-Show der neuen Art: Es geht um die Eroberung von TV-Sternchen Clauda Obert. Zehn Kandidaten kämpfen um das Herz der Unternehmerin - und haben nur acht Tage Zeit, sie für sich zu gewinnen.

Um herauszufinden, wer von den Männern, die zwischen 24 und 74 Jahre alt sind, am besten zu ihr passt, erwarten die Kandidaten täglich verschiedene Challenges und Wettkämpfe, bei denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen. Konkurrenzkampf ist da vorprogrammiert. Und kommentiert wird das alles von Claudia Obert selbst, die auch am Ende eines jeden Tages entscheidet, wer im Rennen um ihr Herz ausscheidet und das House of Love verlassen muss. Was Sie zum TV-Start, Sendeterminen, Übertragung und Teilnehmern wissen müssen, verraten wir Ihnen hier.

Sendetermine und Sendezeit von "Claudias House of Love"

Am Dienstag, 30.3.2021 begann die neue Dating-Show. Geplant war ursprünglich eine wöchentliche Ausstrahlung in Doppelfolgen um 20.15 Uhr auf Sat.1. Doch der Sender hat "Claudias House of Love" nun aus dem Programm genommen. Die Show ist nun nur noch auf Joyn zu sehen.

Übertragung von "Claudias House of Love" im TV und Live-Stream

Auf Joyn startete die TV-Sendung bereits am 7.1.2021. Wer also nicht auf die TV-Ausstrahlung warten möchte, kann sich alle acht Folgen auf der Streaming-Plattform schon im Vorraus ansehen - allerdings nur mit Premium-Konto.

Kandidaten bei "Claudias House of Love": Teilnehmer im Überblick

Unterschiedlicher könnten die zehn Männer, die Claudia Oberts Herz erobern wollen, gar nicht sein. Aber es sollen auch alle Facetten abgedeckt werden, denn die Unternehmerin beschreibt sich selbst als Luxuslady.

Toni (56) aus Düsseldorf

Toni ist Gastronom und beschreibt sich selbst als sympathisch, spontan und spricht von seiner männlichen Persönlichkeit. Seine Traumfrau soll gut aussehen, etwas jünger sein als er selbst und an Sympathie und Intelligenz darf es ihr nicht fehlen. Ob Claudia seinen Ansprüchen gerecht werden kann? Oder er den ihren?

Thorsten (53) aus Norderstedt

Der Fuhrunternehmer und DJ hat schon seit längerem ein Auge auf Claudia geworfen. "Mir gefallen ihr Humor und ihre Schlagfertigkeit und wie sie sich gibt. Sie ist nicht normal, das hat mich getriggert.“ Ob Thorsten es schafft, Claudias Herz zu erobern?

Kai (47) aus Palma

Harmonie ist für den Office-Manager einer Hotel- und Restaurantgruppe am wichtigsten in einer Beziehung. Der selbstbewusste Palma-Bewohner sagt über sich selbst: "Ich bin die interessanteste, abwechslungsreichste Person. Und die lustigste. Ich habe Intelligenz und Humor. Mit mir wird es nie langweilig.“ Ob Claudia das auch so sieht?

Mario (24) aus Köln

Er ist Student und mit seinen 24 Jahren der jüngste Teilnehmer, der um Claudias Herz buhlt. Ein Faible für ältere Frauen habe er nicht, aber oftmals komme er damit besser klar, erzählte Mario im Vorfeld. Trotz des Altersunterschiedes erkenne er Parallelen zwischen sich selbst und Claudia „in Sachen Humor und in der Liebe zum Alkohol.“ Ob das für Claudia reicht?

Thomas Mario (35) aus Nürnberg

Der selbstständiger Hotelfachmann, Barkeeper und Nachtportier aus Nürnberg hat vielseitige Interessen. An Claudia mag er besonders ihren Humor. Auch an Selbstbewusstsein mangelt es dem Gastronom nicht. Ob er Claudia von sich überzeugen kann?

Claude (44) aus Regensburg

Dem Geschäftsführer, der sich selbst als lustig und gutaussehend beschreibt, mangelt es seiner Meinung nach an keiner Qualität. „Ich bin einfach eine gute Kombination aus einem liebevollen Menschen, der gut zuhört, und einem, den Frauen nicht von der Bettkante schubsen.“ Ob Claudia das ähnlich sieht?

Die Kandidaten: Wer ist raus?

Gerd (72) aus Neunkirchen

Der Kulturgastronom hält sich für den Exoten der Gruppe. Er beschreibt sich als „aufgeschlossenen, leicht durchgeknallten Späthippie“. Er steht vor allem auf jüngere Frauen, mit denen man sich unterhalten kann und die ein gewisses Maß an Intelligenz vorweisen können.

Aytunc (32) aus Lindlar

Der Maschinenanlagenführer beschreibt sich als liebevoll und sportlich. „Körperlich haben die anderen Männer zu hundert Prozent keine Chance gegen mich“, stellt er bereits im Vorfeld klar. Für ihn in einer Beziehung wichtig: Guter Sex. Ob Claudia davon überzeugt werden kann?

Nikolai (74) aus München

Der älteste Kandidat der Show beschreibt sich selbst mit diesen drei Begriffen: „Silvester Stallone, cringe und Crackhure.“ Ob Claudia diese Eigenschaften in einem Mann sucht?

Didi (31) aus Berlin

Der Co-Geschäftsführer eines Modegeschäfts will Claudia mit seiner Mode-Affinität beeindrucken. Im Dating-Leben achtet er allerdings nicht aufs Äußere. „Für mich zählt der Charakter und ob man zusammenpasst“, sagt er selbst. Ob Claudia und er noch mehr Gemeinsamkeiten haben?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.