Claus Kleber, der einsichtige Moderator

Als Kind will Claus Kleber Astronaut werden, nun tritt er im Fernsehen auf. Über einen Vater zweier Töchter, der sich mit keiner Sache gemeinmachen will.

Von Philipp Schulte

So manches Kind träumt davon, Astronaut zu werden. Ins All fliegen, auf einem anderen Planeten landen, einen Fuß auf Mond oder Mars setzen. Von dort in aller Ruhe die Erde beobachten, staunen. Als kleiner Junge will Claus Kleber genau das. Seinem Vater nacheifern, ihn womöglich überflügeln. Der Papa ist damals Ingenieur und arbeitet für die deutsche Raumfahrt.

Heute, viele Jahre später, hat Claus Kleber die Welt immer im Blick. Nicht als Astronaut, sondern als einer der Moderatoren der Nachrichtensendung heute-journal im Zweiten Deutschen Fernsehen. Um 21.45 Uhr, wenn der disziplinierte Arbeitnehmer mit geputzten Zähnen das Bett für den bevorstehenden Schlaf richtet, kommt Kleber mit dem Wichtigsten des Tages um die Ecke. Im Hintergrund dreht sich die Weltkugel – ganz langsam. Man schaut auf die Länder, von denen der Mann mit dem Scheitel erzählt. Von Kriegen, Krisen. Am Mittwoch, an Claus Klebers 65. Geburtstag, moderiert Kollegin Marietta Slomka.

Vielleicht erinnert sich Kleber an seinem Ehrentag daran, wie seine Karriere beginnt. Wie bei vielen Journalisten beginnt Klebers Berufsleben zunächst im Lokalen. Er arbeitet als freier Mitarbeiter für den Kölner Stadtanzeiger. Kleber ist damals Schüler im nicht weit entfernten Bensberg. Danach studiert er Jura in Tübingen, geht zum Südwestfunk nach Konstanz und wird 1986 Hörfunk-Korrespondent in den Vereinigten Staaten, in der Hauptstadt Washington.

Die Leidenschaft für die USA hat Claus Kleber von seinem Vater

Dass die USA Klebers Leidenschaft werden, hängt wieder mit seinem Vater zusammen. Der erzählt ihm von Dienstreisen dorthin. In seinen Berichten versteht sich Kleber als Anwalt des Landes der unbegrenzten Möglichkeiten. "Mir waren immer solche Geschichten die liebsten, in denen das stark vorurteilsbehaftete Amerikabild der Deutschen gegen den Strich gebürstet wurde", sagt Kleber. Den Leitsatz des langjährigen Tagesthemen-Moderators Hanns Joachim Friedrichs will Kleber aber beherzigen: "Ein Journalist soll sich nicht gemeinmachen mit einer Sache, auch nicht mit einer guten." Seine Kritiker finden, dass Kleber immer wieder seine eigene Meinung einbringt.

Seine Kinder kommen in den USA zur Welt

Ein halbes Jahr London, zwölf Jahre USA, das ist Klebers Auslandsbilanz. Währenddessen wird er Vater. Seit 1982 ist er mit der Medizinerin Renate Grziwok verheiratet. Das Paar bekommt zwei Töchter, Catharina und Alexandra. Heute lebt Claus Kleber in Wiesbaden. Zum ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg ist es nicht weit.

Seit 17 Jahren leitet und moderiert Claus Kleber das heute-journal. Mehr als dreieinhalb Millionen schauen die Sendung jeden Tag. Das sind mehr Zuschauer, als die Tagesthemen in der ARD haben. Eine Zeitung nennt Kleber einen "Gewinn für die Sendung". Doch es gibt auch Kritik. Etwa widerspricht Kleber 2012 dem damaligen iranischen Staatspräsidenten Mahmud Ahmadinedschad nicht, als dieser den Holocaust leugnet. Claus Kleber sagt später: "Heute würde ich das anders machen."

