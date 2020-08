08:14 Uhr

"Cobra Kai", Staffel 1 und 2: Netflix-Start heute, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer in der Übersicht

Die ersten beiden Staffeln von "Cobra Kai" gehen heute bei Netflix an den Start. Alle Infos rund um Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer gibt es hier.

Die ersten beiden Staffeln der US-amerikanischen Dramedy-Serie "Cobra Kai" wurden für Youtube-Premium produziert und standen ursprünglich nur auf Youtube zur Verfügung. Nun hat sich Netflix die Rechte am erfolgreichen Serienhit gekauft und bietet ab heute alle Folgen der Serie im Stream an. Eine dritte Staffel wurde bereits in Auftrag gegeben. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung und Besetzung von "Cobra Kai" haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie einen Trailer am Ende des Artikels.

"Cobra Kai": Netflix-Start von Staffel 1 und 2 heute

Die ersten beiden Staffeln von "Cobra Kai" werden ab dem heutigen Freitag, 28. August, im Stream bei Netflix zur Verfügung stehen. Auch eine dritte Staffel hat Netflix bereits bestätigt - einen Release-Termin gibt es bisher allerdings nicht. Es ist mit einer Veröffentlichung Anfang 2021 zu rechnen.

"Cobra Kai": Das sind die Folgen der ersten beiden Staffeln

Staffel 1:

Verwahrlostes Ass

Als Erster angreifen

Esqueleto

Cobra Kai stirbt nie

Gegengewicht

Beben

All Valley

Die Häutung

Anders, aber genauso

Gnade

Staffel 2:

Gnade, Teil 2

Zurück im Spiel

Feuer und Eis

Der Augenblick der Wahrheit

Aufs Ganze gehen

Nimm es Dir

Zwischenspiel

Die Macht der Liebe

Die Krake

Keine Gnade

Die Handlung von "Cobra Kai"

Die Serie basiert auf der Filmreihe "Karate Kid" und spielt 34 Jahre nach den Ereignissen des Films. Johnny Lawrence war damals von Daniel LaRusso beim All-Valley Karate Tournament durch einen illegalen Tritt besiegt worden, wonach es in seinem Leben nur bergab gegangen war. Er hält sich mit Hausmeister-Tätigkeiten über Wasser und hat kaum Kontakt zu seinem Sohn. Als er jedoch plötzlich zu Geld kommt, beschließt er seine alte Karate-Schule "Cobra Kai" neu zu eröffnen und sein Leben erneut dem Karate zu widmen.

Besetzung von "Cobra Kai": Schauspieler im Cast

Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Rolle Schauspieler Johnny Lawrence William Zabka Daniel LaRusso Ralph Macchio Miguel Diaz Xolo Maridueña Amanda LaRusso Courtney Henggeler Samantha LaRusso Mary Mouser Robby Keene Tanner Buchanan John Kreese Martin Kove Kyler Joe Seo Eli Jacob Bertrand Aisha Nichole Brown Anthony Griffin Santopietro Demetri Gianni Decenzo Brucks Bo Mitchell Moon Hannah Kepple Louie LaRusso Bret Ernst Yasmine Annalisa Cochrane Sid Edward Asner

Trailer zu "Cobra Kai"

Den Trailer zur Serie können Sie sich hier ansehen:

