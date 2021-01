vor 31 Min.

Cobra Kai, Staffel 3 (Netflix): Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer

"Cobra Kai" mit Staffel 3 auf Netflix: Hier finden Sie die Infos rund um Start, Handlung Folgen und Besetzung.

Die Google-Videoplattform Youtube hat mit der Original-Produktion "Cobra Kai" ihren bisher größten Serien-Coup gelandet. Trotz dieses großen Erfolgs hat Youtube sich entschieden, keine weiteren Originale mehr zu produzieren. Für die Fans ist das allerdings kaum ein Problem, denn das Baby wurde adoptiert: Ende August erschienen die ersten beiden Staffeln beim Streaming-Anbieter Netflix.

Was aber ist mit Staffel 3? Wir informieren Sie hier über den Start, die Handlung, die Folgen und die Schauspieler im Cast. Auch zum Thema Trailer werden Sie hier fündig.

Start: Seit wann ist "Cobra Kai", Staffel 3 bei Netflix zu sehen?

Netflix hat den Start der Staffel 3 von "Cobra Kai" kurzfristig etwas nach vorne gezogen: Sie erschien schon eine Woche früher - am 1. Januar 2021. Ursprünglich war der 8. Januar als Termin angesetzt.

Handlung: Worum geht es in "Cobra Kai", Staffel 3?

Cobra Kai ist eine US-amerikanische Dramedy-Serie von Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg, die seit dem 2. Mai 2018 bei YouTube Red, dem Video-on-Demand-Dienst von YouTube, veröffentlicht wird. Die YouTube-Originals-Serie basiert auf der Filmreihe "Karate Kid" von Robert Mark Kamen, speziell der Trilogie der 1980er-Jahre. Diese Serienfortsetzung setzt dabei 34 Jahre nach dem ersten Film ein, wobei als Hauptdarsteller erneut William Zabka und Ralph Macchio in ihre alten Rollen schlüpften.

Am Ende von Staffel 2 steht Johnny vor einem Berg aus Trümmern. Bei dem Versuch, seinen alten Sensei John Kreese aus dem Dojo zu schmeißen, stellt sich nämlich heraus, dass dieser nicht nur der neue Eigentümer des Dojos ist, sondern auch einige der Schüler auf seine Seite gezogen hat. In Staffel 3 dürfte es sich also wohl vor allem darum drehen, wie Johnny das Cobra-Kai-Dojo zurückerobern und die Schüler wieder zu sich ins Boot holen kann.

Episoden: Wie viele Folgen von "Cobra Kai", Staffel 3 gibt es"

Insgesamt hat die neue Staffel von "Cobra Kai" zehn Folgen zu bieten. Hier finden Sie die Titel der einzelnen Episoden:

Aftermath

Nature vs. Nurture

Now You're Gonna Pay

The Right Path

Miyagi-Do

King Cobra

Obstáculos

The Good, The Bad, and the Badass

Feel the Night

December 19

Besetzung: Welche Darsteller sind im Cast von "Cobra Kai"?

Hier finden Sie eine Auswahl des Casts:

Johnny Lawrence William Zabka Daniel LaRusso Ralph Macchio Miguel Diaz Xolo Maridueña Amanda LaRusso Courtney Henggeler Samantha LaRusso Mary Mouser Robby Keene Tanner Buchanan John Kreese Martin Kove Kyler Joe Seo Eli „Hawk“ Moskowitz Jacob Bertrand Aisha Nichole Brown Anthony Griffin Santopietro Demetri Gianni Decenzo Brucks Bo Mitchell Moon Hannah Kepple Louie LaRusso Bret Ernst Yasmine Annalisa Cochrane Sid Edward Asner

"Cobra Kai": Trailer zur Netflix-Serie

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu "Cobra Kai":

