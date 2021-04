Cobra Kai, Staffel 4: Netflix-Start, Handlung, Besetzung - Was ist bereits bekannt?

Wann geht Netflix mit Staffel 4 von "Cobra Kai" an den Start? Was ist schon bekannt über die Handlung und die Darsteller im Cast? Hier erfahren Sie es.

Youtube hat mit der Original-Produktion "Cobra Kai" einen gigantischen Serien-Coup gelandet, wird aber trotz dieses großen Erfolgs keine weiteren Originale mehr produzieren. Das Baby wurde allerdings adoptiert: Der Streaming-Anbieter Netflix macht weiter. Bereits in wenigen Wochen erscheint dort die jüngste Staffel: Cobra Kai, Staffel 3: Start-Termin, Handlung, Folgen, Schauspieler, Trailer.

Was aber ist mit Staffel 4? Wir informieren Sie hier über den geplanten Start. Welche Infos über die Handlung und die Schauspieler sind bereits bekannt?

"Cobra Kai", Staffel 4: Netflix-Start in Deutschland

Netflix hat bestätigt, dass Staffel 4 von "Cobra Kai" bestellt ist. Der Start der Serie wird für 2022 erwartet. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass die Dreharbeiten begonnen haben. Sobald wir zum exakten Start-Termin der neuen Staffel etwas erfahren, melden wir es Ihnen.

Worum dreht sich die Handlung von "Cobra Kai"?

Cobra Kai ist eine US-amerikanische Dramedy-Serie von Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg, die seit dem 2. Mai 2018 bei YouTube Red, dem Video-on-Demand-Dienst von YouTube, veröffentlicht wird. Die YouTube-Originals-Serie basiert auf der Filmreihe "Karate Kid" von Robert Mark Kamen, speziell der Trilogie der 1980er-Jahre. Diese Serienfortsetzung setzt dabei 34 Jahre nach dem ersten Film ein, wobei als Hauptdarsteller erneut William Zabka und Ralph Macchio in ihre alten Rollen schlüpften.

Am Ende von Staffel 2 steht Johnny vor einem Berg aus Trümmern. Bei dem Versuch, seinen alten Sensei John Kreese aus dem Dojo zu schmeißen, stellt sich nämlich heraus, dass dieser nicht nur der neue Eigentümer des Dojos ist, sondern auch einige der Schüler auf seine Seite gezogen hat. In Staffel 3 dürfte es sich also wohl vor allem darum drehen, wie Johnny das Cobra-Kai-Dojo zurückerobern und die Schüler wieder zu sich ins Boot holen kann.

Zur Handlung von Staffel 4 ist praktisch noch nichts bekannt. Immerhin wissen wir seit Staffel 3: Miguel lebt, Jonny und Daniel tauschen grundlegende Erfahrungen über die aktuellen Ereignisse und das Leben als solches aus, Robby landet mit einer neuen Frisur im Knast. Daraus spinnen manche Serien-Auguren abenteuerliche Spekulationen über die nächste Staffel, aber so weit wollen wir uns denn doch nicht nicht aus dem Fenster lehnen. Wir warten, bis sich die Infos ein wenig verdichten.

Netflix-Serie "Cobra Kai", Staffel 4: Die Folgen

Die Episoden-Titel der Folgen hat Netflix noch nicht veröffentlicht. Wir bleiben an dem Thema dran und informieren Sie, sobald etwas durchsickert.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast der Staffel 4 von "Cobra Kai"?

Die genaue Besetzung hat Netflix noch nicht veröffentlicht, deshalb liefern wir Ihnen hier den Cast der bisherigen Staffeln. Experten rechnen übrigens fest damit, dass sowohl Ralph Macchi als Daniel LaRus wieder mit im Team sind. Auch Carmen (Vanessa Rubio) und Tory (Peyton List) werden in Staffel 4 wieder zu sehen sein. Sie werden sogar zu Hauptrollen.

Johnny Lawrence William Zabka Daniel LaRusso Ralph Macchio Miguel Diaz Xolo Maridueña Amanda LaRusso Courtney Henggeler Samantha LaRusso Mary Mouser Robby Keene Tanner Buchanan John Kreese Martin Kove Kyler Joe Seo Eli „Hawk“ Moskowitz Jacob Bertrand Aisha Nichole Brown Anthony Griffin Santopietro Demetri Gianni Decenzo Brucks Bo Mitchell Moon Hannah Kepple Louie LaRusso Bret Ernst Yasmine Annalisa Cochrane Sid Edward Asner

"Cobra Kai": Der Trailer zur Netflix-Serie

Einen Trailer zu Staffel 4 gibt es noch nicht. Vielleicht möchten Sie sich zu Einstimmung diesen hier ansehen?

