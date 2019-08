vor 37 Min.

"Coco" ab 29. August bei Netflix: Start, Handlung, Trailer, Schauspieler, Kritik

Den Disney Pixar Animationsfilm "Coco" kann man ab dem 29. August bei Netflix sehen. Infos zu Handlung, Schauspielern, Trailer, Kritik und Start gibt's hier.

"Coco" ist ein Animationsfilm aus dem Hause Pixar, der ab dem 29. August bei Netflix im Stream verfügbar sein wird. Pixar gehört bereits seit 2006 zur Walt Disney Motion Pictures Group und ist für Klassiker des Animationsgenres wie "Toy Story", "Findet Nemo", "Die Monster AG" und "Die Unglaublichen" verantwortlich. Mit "Coco" entführt Pixar in die Welt der Toten: Es geht um den "Tag der Toten" (bzw. "Día de los Muertos" auf spanisch), einen mexikanischen Feiertag.

"Coco": Start des Pixar Films auf Netflix

Ab dem 29. August 2019 steht der Film für Jung und Alt auf Netflix zur Verfügung. In den deutschen Kinos war "Coco" 2017 zu sehen.

Die Handlung von "Coco": Worum geht es im Pixar-Film?

In "Coco" geht es um den kleinen Miguel, der nichts lieber möchte, als in die Fußstapfen seines Großvaters Ernesto de la Cruz zu treten. Dieser war nämlich ein erfolgreicher Musiker und genau dieses Ziel verfolgt der Zwölfjährige auch - und das obwohl in seiner Familie niemand mehr gut auf die Musik zu sprechen ist. Damals hatte Ernesto nämlich seine Familie zurückgelassen, um für die ganze Welt zu spielen und war nie zurückgekehrt.

Miguel findet schließlich die Gitarre seines Großvaters in einer Kapelle und beginnt sie zu spielen - mit ungeahnten Folgen. Nachdem er die ersten Akkorde spielt kann er plötzlich Tote sehen, die Lebenden sehen ihn jedoch nicht mehr. Miguel begibt sich auf die abenteuerliche Suche nach seinem Großvater, die Musik stets an seiner Seite.

"Coco": Schauspieler und Synchronsprecher

Bei "Coco" haben im Original viele Schauspieler mit mexikanischen Wurzeln mitgewirkt. Anthony Gonzalez hat für die Rolle des Miguel 2018 bei den Teen Choice Awards eine Auszeichnung erhalten und außerdem bei den Annie Awards in der Kategorie "Bester Synchronsprecher in einem Animationsfilm" gewonnen. In der deutschen Version des Films hat Pablo Ribet-Buse die Sprechparts von Miguel übernommen und Salvatore Scire den Gesang.

Rolle Originalsprecher Deutscher Sprecher Miguel Anthony Gonzalez Pablo Ribet-Buse Salvatore Scire (Gesang) Ernesto de la Cruz Benjamin Bratt Heino Ferch Kevin Kraus (Gesang) Héctor Gael García Bernal Karlo Hackenberger Mamá Coco Ana Ofelia Murguía Luise Lunow Abuelita Renée Victor Ulrike Lau Papá Jaime Camil Patrick Winczewski Mamá Sofía Espinosa Dina Kürten Tío Berto Luis Valdez Helmut Gauß Plaza Mariachi Lombardo Boyar Michael Pan Chicharrón Edward James Olmos Peter Groeger Mamá Imelda Alanna Ubach Alexandra Wilcke Tía Rosita Selene Luna Daniela Reidies Papá Julio Alfonso Arau Frank-Otto Schenk Tío Oscar Herbert Siguenza Joachim Kaps Tío Felipe Hans Hohlbein Arrivals Agent Octavio Solis Axel Malzacher Angestellter Gabriel Iglesias Lutz Schnell Corrections Officer Cheech Marin Oliver Siebeck Emcee Blanca Araceli Vera Teltz

Disney Pixars "Coco": Kritik und Trailer

Wie die meisten Pixar Filme hat auch "Coco" bei den Kritikern sehr gut abgeschnitten. Auf der Website metacritic können Sie die Kritiken vieler nahmhafter Zeitungen lesen, oder auch die Meinungen anderer Zuschauer begutachten. Mit einer Gesamtwertung von 81/100 liegt "Coco" im überdurchschnittlichen Bereich. In jedem Fall verspricht der liebevoll animierte Film Unterhaltung für die ganze Familie.

Hier können Sie sich den deutschen Trailer für Coco ansehen:

