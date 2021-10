"Cold Hawaii" bei RTL Passion: Start, Folgen und Handlung - alle Infos

Cold Hawaii ist eine dänische Sendung und läuft bei RTL Passion. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um Start, Übertragung und Besetzung. Gibt es einen Trailer?

"Cold Hawaii" spielt im Surferparadies an der Westküste Dänemarks und dreht sich um die Beziehung von Bjørn (Aske Bang) und Karla (Marie Tourell Søderberg) sowie um das frisch verliebte Paar Mads-Emil (Allan Hyde) und Simone (Marie Boda). Bjørn hat mit Selbstzweifeln zu kämpfen und schlägt deshalb eine neue Erfahrung für alle Beteiligten vor: den Partnertausch. Obwohl alle zustimmen, werden die Beziehungen kompliziert. "Cold Hawaii" wird auf RTL Passion übertragen. Wie viele Sendetermine sind geplant? Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos rund um die dänische Serie.

"Cold Hawaii": Das ist der Start-Termin

Die dänische Serie startet am 28. Oktober 2021 bei RTL Passion. Die Serie ist in Doppelfolgen wöchentlich zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Cold Hawaii"

Insgesamt werden acht Folgen von "Cold Hawaii" ausgestrahlt. Die Folgen dauern etwa 30 Minuten. Jeden Donnerstag sind auf RTL Passion Doppelfolgen zu sehen.

Folge 1: 28.10.2021, 20.15 Uhr

Folge 2: 28.10.2021, 20.45 Uhr

Folge 3: 04.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 4: 04.11.2021, 20.45 Uhr

Folge 5: 11.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 6: 11.11.2021, 20.45 Uhr

Folge 7: 18.11.2021, 20.15 Uhr

Folge 8: 18.11.2021, 20.45 Uhr

Außerdem zeit RTL Passion die Folgen als Wiederholung. Hier die bereits veröffentlichten Termine im Überblick:

Folge 1: 28.10.2021, 23.25 Uhr

Folge 2: 28.10.2021, 23.55 Uhr

Folge 1: 29.10.2021, 17.00 Uhr

Folge 2: 29.10.2021, 17.35 Uhr

Folge 3: 04.11.2021, 23.30 Uhr

Folge 4: 05.11.2021, 00.00 Uhr

Übertragung: So sehen Sie "Cold Hawaii" bei RTL Passion

"Cold Hawaii" läuft im Fernsehen bei RTL Passion. RTL Passion gehört zwar zur RTL Group ist aber nicht frei empfangbar. Sie benötigen also ein Abo um den Sender zu empfangen. Allerdings beinhaltet beispielsweise eine TV Now Mitgliedschaft (ab dem 4. November RTL+) auch den Sender RTL Passion. Diese kostet 4,99 im Monat. Zusätzlich ist RTL Passion für Amazon Prime Mitglieder empfangbar. Sie haben also verschiedene Möglichkeiten, um "Cold Hawaii" zu streamen.

Die Folgen-Titel von "Cold Hawaii"

Hier sehen Sie alle acht Titel der Serie im Überblick:

Der Besuch ist da

Neue Ideen

Die verweigerte Probe

Der Stress nimmt zu

Das böse Erwachen

Mir ist schlecht

Es muss klappen

Freunde und das Leben

Besetzung von "Cold Hawaii": Das sind die Schauspieler im Cast

Aske Bang, Allan Hyde, Marie Tourell Søderberg und Marie Boda sind in allen acht Episoden zu sehen und spiele die Hauptrollen in der Serie. Hier sehen Sie eine Auswahl des Casts:

Schauspieler Rolle Aske Bang Bjørn Allan Hyde Mads-Emil Marie Tourell Søderberg Karla Marie Boda Simone Anders Mossling Mikael Ari Alexander Hjalte Sina Luxor Chloe Kurt Ravn Eno Gertrud Lindsted Tjener Charlotte Fich Caroline Mads Riisom Fridtjof Hannah Marie Brink Andersen Kimmie

Allan Hyde hat auf Instagram 16.500 Abonnenten. Auf dem Kanal hat er ein Foto der vier Protagonisten gepostet:

Das ist die Handlung von "Cold Hawaii"

In der Serie steht die komplexe Dynamik von Beziehungen im Mittelpunkt. Die Handlung spielt sich in Cold Hawaii ab, wo Surfen und Freiheitsgefühle groß geschrieben werden. Genau dieses Lebensgefühl suchen auch die beiden Protagonistenpaare. Dazu gehört für alle ein intaktes Sexleben.

Während Bjørn und Karla versuchen, eine Familie zu gründen und ihr Sexleben eher pragmatisch verläuft, sieht es bei Bjørns bestem Freund anders aus. Er und seine neue Freundin Simone können die Finger nicht voneinander lassen und achten nicht darauf, ob sie jemand hört oder sieht. Als die beiden dann bei Bjørn und Karla zu Besuch sind, fängt Bjørn umso mehr an, an seinem Sexleben zu zweifeln. Er hat es nämlich noch nie geschafft Karla zum Höhepunkt zu bringen.

Daraufhin überzeugt er die anderen davon, für eine Nacht die Partner zu tauschen und die Probleme nehmen ihren Lauf - vor allem weil Karla schwanger ist und nicht ganz klar ist, wer nun der Vater ist.

Noch kein deutscher Trailer zu "Cold Hawaii"

Von "Cold Hawaii" gibt es leider noch keinen deutschen Trailer Trailer. Auf Instagram wurde aber ein dänischer Trailer veröffentlicht:

