Comedian Kaya Yanar hat heimlich geheiratet

Kaya Yanar hat seine langjährige Freundin geheiratet. Die Hochzeit sei schon im vergangenen Jahr gewesen, jetzt veröffentlichte er ein Foto auf Instagram.

Der 45-jährige Comedian Kaya Yanar hat nun öffentlich bekanntgegeben: Seine langjährige Schweizer Freundin und er haben heimlich geheiratet. Seine Frau möchte es vermeiden in der Öffentlichkeit zu stehen, weshalb von dem Paar auch kein gemeinsames Foto kursiert. In seinem neuen Buch "Das hier ist nicht so wie in Deutschland" habe sie aber sogar ein eigenes Kapitel geschrieben, wie Yanar in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Blick bestätigt. Er sei selbst überrascht gewesen, wie viel seine jetzige Frau darin preisgab. Das Buch thematisiert unter anderem seine Identitätsfindung in seiner Wahlheimat Zürich: Zuhause gelte er als Türke, im Ausland als Deutscher. Das Buch ist vergangene Woche erschienen.

Passend zur Veröffentlichung hat Yanar seine Hochzeit nun auch auf seinen sozialen Medien bekanntgegeben, ganz schlicht mit einem Foto von seinem Ehering und der Überschrift "Steht mir, oder?". Die beiden hatten bereits vergangenes Jahr geheiratet, in seinem neuen Buch ist allerdings von seiner Freundin als Ehefrau die Rede, weshalb der Comedian die Hochzeit nun öffentlich machte.

Kaya Yanar mit "Ausrasten für Anfänger" auf Deutschland-Tournee

Kaya Yanar ist seit 2018 mit "Ausrasten für Anfänger" in ganz Deutschland auf Tournee. Im Januar trat er mit seinem Programm im Ulmer Kongresszentrum CCU auf. Darin thematisierte Yanar unter anderem die Herausforderungen des Alltages, über die er sich mit zunehmendem Alter immer mehr aufregt. Dazu gehört das ungeklärte Rätsel, warum Frauen so lange im Bad brauchen oder die Frage, weshalb ein Fernseher so kompliziert zu bedienen ist. Selbst die penible Altpapierentsorgung, wie sie in der Schweiz gefordert ist, findet in Yanars Programm Platz.

Berühmt wurde der 45-Jährige mit der 2001 zum ersten Mal ausgestrahlten Sat.1-Comedyserie "Was guckst du?", für die er auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Daraus entstammte seine Kultfigur Ranjid, ein Inder, der seine Kuh Benytha liebt. Yanar ist mit seiner Deutschland-Tournee nun vorerst im Norden unterwegs, im Oktober 2019 ist er dann in Ingolstadt zu sehen. (AZ)

