Ein Superheld outet sich: Robin hat Date mit einem Mann

Lob nicht nur von Batman-Fans: Robin hat ein Date. Was in der neuen Ausgabe auf Fans der beiden Helden wartet.

Gut, dass Comic-Helden und -Heldinnen so gut wie nicht altern, sonst wäre diese Selbsterkenntnis zu spät gekommen. 80 Jahre kämpft Robin schon an der Seite von Batman, 80 Jahre stehen beide für das Prinzip Ordnung im vom Chaos bedrohten Gotham City. Schon von den Anfängen an munkeln Fans, dass Robin eigentlich auf Männer steht, es sich aber nicht eingestehen will – bis nun die aktuelle Ausgabe des Hefts erschien.

Batman und Robin: Einer der Helden hat ein Date im neuen Heft

Darin verabredet sich Robin mit einem Mann. Es ist ziemlich klar, dass die beiden das nicht als Geschäftsessen, sondern als ein gegenseitiges Kennenlernen ausgemacht haben. Robin – ein Bisexueller. Die Fans jubeln: Endlich! Und die LGBTIQ+-Community, die sich unter anderem für die Gleichberechtigung von Homosexuellen, Bisexuellen und Transsexuellen einsetzt, findet, dass das Autoren-Trio Meghan Fitzmartin, Belén Ortega und Alejandro Sánchez diesen Moment äußerst einfühlsam dargestellt habe.

Gut, dass es sich um einen Superhelden handelt, der 80 Jahre locker wegsteckt und seitdem auch ein paar Neuauflagen und Wandlungen erfahren hat. Zur traurigen Wahrheit gehört nämlich auch, dass es im richtigen Leben, in dem die Zeit nicht spurlos an einem vorbeigeht, viele Schicksale gibt, die es nicht einmal in 80 Jahren geschafft haben, sich einzugestehen, wie es um die eigene sexuelle Orientierung bestellt ist – wegen des gesellschaftlichen Widerstands und brutaler Gesetze.

Wie es mit Robin und seinem Date tatsächlich weitergeht, darauf müssen die Batman-Leser noch ein bisschen warten. Das nächste Heft will diese Geschichte fortsetzen. Ein vorläufiges Happy End hätte Robin nach dem langen Anlauf allerdings schon verdient, nicht nur, weil ein bisexueller Held gerade ziemlich angesagt ist.