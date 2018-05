Computer führen zu Verhaltensaufälligkeiten bei Kleinkindern

Hin und Her

Meghans Vater verpasst wahrscheinlich die Hochzeit

In Großbritannien steigt die Spannung mit Blick auf die Hochzeit in Windsor: Kommt Meghans Vater nun oder nicht? Viele Menschen in Deutschland schauen laut einer Umfrage mit Faszination auf das Geschehen - tauschen mit den Briten wollen aber nur wenige.