vor 51 Min.

Conchita Wurst hat einen neuen Look Panorama

Conchita Wurst trat mit einem neuen Look beim 25. Life Ball in Wien auf.

Die österreichische Dragqueen Conchita Wurst moderierte die Jubiläumsausgabe des Life Balls in Wien und erschien mit blondem Bart auf dem roten Teppich.

Mit reichlich Prominenz ist in Wien die Jubiläumsausgabe des Life Ball gefeiert worden. Zur 25. Auflage der Benefiz-Gala zugunsten von Aids- und HIV-Kranken reisten am Samstag unter anderem der Hollywood-Star Adrien Brody, die deutsche Musikerin Ute Lemper, US-Sängerin Kelly Osbourne, Model Paris Jackson und Soul-Star Patti LaBelle an, wie die Nachrichtenagentur APA berichtete. Viele Gäste erschienen in fantasievollen Kostümen zu der Veranstaltung.

Life Ball: Conchita Wurst erschien mit neuem Look

Die österreichische Dragqueen Conchita Wurst, die als Moderatorin durch den Abend führte und auf der Bühne die österreichische Sängerin Maria von Trapp verkörperte, erschien mit blondem Bart auf dem roten Teppich. "Ich hatte die Wahl, ihn abzurasieren oder zu färben", sagte die Sängerin zu APA. Travestiekünstler Tom Neuwirth, der hinter der Kunstfigur steckt, entschied für einen dekolletierten Glitzeranzug in Weiß für den roten Teppich.

Ihren neuen Look hatte Conchita Wurst bereits im Vorfeld auf Instagram angekündigt. Die Sängerin teilte ein Foto von sich mit blondem Bart, passenden Extensions und rotem Kopftuch. Den Schnappschuss kommentierte sie mit "Hulk Hogan Realness". Tatsächlich erinnert ihr Aussehen aktuell an den ehemaligen US-Wrestler Hulk Hogan.

Hulk Hogan Realness #theunstoppables Ein Beitrag geteilt von conchita (@conchitawurst) am Jun 1, 2018 um 3:48 PDT

Der Life Ball in Wien ist die größte Benefiz-Veranstaltung in Europa zu Gunsten HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Menschen. Conchita Wurst hatte im April publik gemacht, dass sie seit vielen Jahren ebenfalls HIV-positiv sei. Eigentlich wollte sie die Nachricht für sich behalten und nicht mit der Öffentlichkeit teilen. Doch sie wurde von einem Ex-Freund erpresst, der drohte, die Informationen über die Erkrankung zu verbreiten. (afp/AZ)

