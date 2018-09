vor 47 Min.

Cora Schumacher war bei "Promi Big Brother" 2018 Panorama

Cora Schumacher war Kandidatin bei "Promi Big Brother" 2018. Die Zuschauer wählten sie am Dienstag raus. Wer ist die 41-Jährige? Das Porträt lesen sie hier.

Cora Schumacher nackt im Playboy, Cora Schumacher bei Let's Dance - und jetzt: Cora Schumacher bei Promi Big Brother 2018. Die Ex-Ehefrau des früheren Formel 1-Piloten Ralf Schumacher weiß sehr genau, wie das TV- und Trash-Geschäft in Deutschland funktioniert.

Cora Schumacher wurde 1976 in Langenfeld im Rheinland geboren. Sie machte eine Ausbildung zur Kommunikationsfachfrau und arbeitete nebenher als Erotikmodell.

Im Jahr 2001 heiratete sie den Rennfahrer Ralf Schumacher, den Bruder von Michael Schumacher. Die Ehe, aus der ein gemeinsamer Sohn hervorging, hielt 14 Jahre. In dieser Zeit begann Cora Schumacher ebenfalls eine - sieben Jahre dauernde - Karriere als Rennfahrerin. Höhepunkt war dabei ein 14. Platz in der Mini Challenge 2011.

Aber auch neben der Rennstrecke schaffte es Cora Schumacher in den Jahren immer wieder in die Schlagzeilen und auf die Titelblätter - im Jahr 2015 sogar auf den Titel des Playboy.

Vor "Promi Big Brother": Cora Schumacher tanzte bei "Let's Dance" auf RTL

Daneben gab es etliche TV-Auftritte der Power-Frau. 2010 spielte sie bei der „TV Total PokerStars.de Nacht“ auf ProSieben mit. 2015 war sie Teilnehmerin der RTL-Tanzshow „Let's Dance“. „Ich habe mich lange Zeit total zurückgezogen, weil ich für mich sein wollte. Ich wollte diese Privatsphäre und hatte keinen Bock auf öffentlichen Rummel. Jetzt möchte ich aus dieser Tür treten", begründete sie damals ihre Teilnahme.

Weit kam Cora Schumacher mit ihrem Tanzpartner Erich Klann allerdings nicht - bereits in der zweiten Runde musste sie gehen.

Und nun also die nächste TV-Show. Cora Schumacher war Kandidatin bei Promi Big Brother 2018. „Als anonymer ‚Big Brother‘-Zuschauer hab ich mir immer schon gedacht, dass ich da irgendwann auch mal Bock drauf haben werde. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf: Ich will einfach mal zwei Wochen Urlaub von meinem Handy haben! Das ist für mich also wie bezahlter Urlaub", zitierte Sender Sat.1 die 41-Jährige vor der Show.

