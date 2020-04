vor 59 Min.

Corona-Fall bei "GZSZ": Dreharbeiten wieder gestoppt

Die RTL-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" muss erneut eine Drehpause einlegen. Grund: Ein Corona-Fall am Set der Erfolgsserie.

Schlechte Zeiten für die Macher und Schauspieler der RTL-Erfolgsserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Nachdem die "GZSZ" bereits vor ein paar Wochen unterbrochen, dann aber wieder aufgenommen worden waren, herrscht am Set der Serie nun erneut Stilstand. Seit vergangenem Mittwoch ruhen die Dreharbeiten. Grund: ein positiver Corona-Fall am Set.

Drehstopp bei "GZSZ": Set-Mitarbeiter an Corona erkrankt

Wie der Kölner Privat-Sender RTL auf seiner Homepage berichtet, ist ein Mitarbeiter am Set, der hinter den Kulissen der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" arbeitet, mit den Coronavirus infiziert.

Obwohl alle hygienischen Maßnahmen für die Abläufe am Set eingehalten worden seien, wurden die Dreharbeiten in den Studios in Babelsberg von der Produktion gestoppt, so eine Sprecherin der UFA Serial Drama, die für die Produktion von "GZSZ" verantwortlich ist. Da der Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wolle man kein Risiko eingehen und wartet auf weitere behördliche Anweisungen.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Folgen laufen wie gewohnt bei RTL

Für die Fans der Serie gibt es aber weiterhin gute Zeiten: Da die Serie vorproduziert wird, die neuen Folgen schon Monate im Vorfeld gedreht werden, laufen weiterhin neue Episoden an den gewohnten Sendezeiten über die Mattscheibe.

Am Mittwoch, 29. April, dürfen sich die "GZSZ"-Fans auf einen ganz besonderen Abend freuen: Dann läuft die 7000. Folge der Serie in Spielfilmlänge. Dafür reiste bereits im Februar ein Großteil der Crew der TV-Serie nach Fuerteventura. (AZ)

